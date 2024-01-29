Apple'ın iPad ve MacBook'larını tanıtacağı tarih sızdırıldı

Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:27

Güncelleme: 29.01.2024 - 12:27

Apple'ın bu yıl tanıtacağı cihaz ve yazılımlarla dikkat çekmesi bekleniyor. Bir süredir konuşulan yeni nesil iPad ve MacBook ise karşımıza mart ayında çıkabilir. Apple'ın tanıtmayı planladığı 12,9 inç iPad Air, iPad Pro ve M3 işlemcili yeni MacBook Air üzerinde çalıştığı iddia edildi.

APPLE'IN YENİ iPAD VE MACBOOK MODELLERİ NE ZAMAN TANITILACAK?

Bloomberg'ten Mark Gurman'ın haberine göre yeni iPad modelleri ve 13 inç MacBook Air modelleri üretim devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi 2023 yılında yeni bir iPad tanıtılmadı, bu yüzden Apple'ın 2024 yılının mart ayında bu yeni cihazlarını karşımıza çıkartması bekleniyor.

Gurman'a göre Apple, mart ayının sonlarına doğru yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

Etkinlikte, yenilenmiş ve güncellenmiş 10,9 inçlik iPad Air'ın yanı sıra 12,9 inç modelde gelecek. 11 inç ve 13 inç iPad Pro aynı zamanda OLED ekran kazanacak. Apple M3 işlemcili MacBook Air da bu etkinlikte tanıtılacaklar arasında yer alıyor.