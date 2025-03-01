Önceki model daha yeni tanıtılmıştı; iPhone 17e için tanıtım tarihi
Apple kısa bir süre önce iPhone 16e modelini tanıttı. Uygun fiyatlı iPhone olarak tanıtılan cihaz, Türkiye'de satılıyor. Yeni iddia iPhone 17e'nin tanıtım tarihiyle alakalı.
Apple bir süredir beklenen uygun fiyatlı iPhone modelini tanıttı. iPhone serisinin ismini SE olarak kullanan Apple, bunu yeni modelle değiştirdi. iPhone 16e olarak isimlendirilen telefon daha yeni tanıtılmışken, serinin bir sonraki modeli olan iPhone 17e için tahmini çıkış tarihi ortaya çıktı. Buna göre iPhone 17e 2026 yılında tanıtılabilir.
UYGUN FİYATLI iPHONE 17E MODELİ SENEYE GELEBİLİR
Her sene eylül ayında düzenlediği etkinlik ile yeni nesil iPhone'larını tanıtan Apple, uygun fiyatlı olarak sınıflandırlan modellerini her yıl yenilemiyordu. Ancak yeni bir iddiaya göre bu isim değişikliği yapılan seride kırılabilir.
Yeni bir araştırma raporuna göre her iki yılda bir tanıtılan uygun fiyatlı iPhone'lar artık her yıl yenilenerek karşımıza çıkacak. Buna göre iPhone 17e modeli için 2026 yılının şubat ayını beklememiz gerekecek.
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