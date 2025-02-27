iPhone 17 Pro için yeni iddia ortaya atıldı

Yayınlanma: 27.02.2025 - 19:52

Güncelleme: 27.02.2025 - 19:52

Apple'ın iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlandığını biliyoruz ancak yeni seri hakkında elimizde onlarca iddia var. Bu iddialara bir yenisi daha eklenerek, iPhone 17 Pro'larda 12 GB RAM kullanılacağı söylendi.

iPHONE 17 PRO'DA 12 GB RAM YER ALACAK

iPhone 17 serisi geçen yıl tanıtılan iPhone 16'lara göre daha güçlü gelecek. Farklı tasarımsal değişikliklerin yer alacağı iPhone 17 serisinin donanımsal olarak da farklılaşacağı tahmin ediliyor.

Yeni gelen söylentilere göreyse iPhone 17 Pro'da 12 GB RAM yer alacak. Hatırlatmak gerekirse, iPhone 16 serisinin tamamında 8 GB RAM kullanılmıştı.

Söylenene göre sadece iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde 12 GB RAM yer alacak. Daha alt seviyede konumlandırılan iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerinde ise yine 8 GB RAM tercih edilecek.