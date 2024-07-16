Apple Watch okyanusta 1 yıldan uzun süre dayandı!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 11:10

Güncelleme: 16.07.2024 - 11:10

Apple'ın akıllı saat serisi hakkında onlarca haber yapılıyor. Düştüğü için yardıma ihtiyacı olanların hayatını kurtaracak aramaları yapabilen saat aynı zamanda bazı hastalıkların da önceden tespit edilmesine vesile olmasıyla gündeme geliyor. Daha çok denize ya da okyanusa düştükten uzun bir süre sonra bulunan ve çalışabilen iPhone'lar haber olsa da yeni olayda aktör Apple Watch oldu.x

APPLE WATCH 1 YILIN ARDINDAN TUZLU SUYUN ALTINDAN ÇIKTI! ÇALIŞIYOR

Apple Watch, bir dalış sırasında okyanusun derinliklerine gitti ve sonrasında bulunamadı. YouTube üzerinden paylaşılan videoya göre 2022'de Karayipler'de yaşanan olayda, Apple Watch okyanusa düşerek kayboldu. 1 yıl gibi uzun bir sürenin ardından bulunan akıllı saat Apple'ın sunduğu Bul uygulamasıyla tespit edildi.

İsimsiz bir çağrı alan kullanıcı, akılla saatinin bulunduğunu ve çalıştığını öğreniyor. Apple'a göre bu akıllı saatler 50 metreye kadar suya dayanıyor ancak burada tuzlu su işleri değiştiriyor. Tuzlu suya sürekli saat ile girmek saatin aksamlarına zarar verebiliyor olsa da bu hikayede zarar vermemiş gibi görünüyor.