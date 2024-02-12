Apple'ın Vision Pro'sunun neden bu kadar pahalı olduğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:01

Güncelleme: 12.02.2024 - 17:01

Apple Vision Pro için incelemeler gelmeye devam ederken, geçtiğimiz günlerde iFixit cihazın incelemesini yayınlamıştı. Çok ayrıntılı ve en karmaşık donanıma sahip olan cihazlardan biri olduğu söylenen ilk videonun ardından ikincisi de geldi. Buna göe cihazın ön tarafında yer alan her iki mercek de 3.660 x 3.200 piksel çözünürlüğe sahip. Bu da cihazın neden bu kadar yüksek fiyata satışa çıktığını gösteriyor.

Vision Pro'nun 3 bin 500 dolardan başlayan bir fiyatı var.

APPLE VISION PRO FARKLI ÜLKELERDE ÇOK YÜKSEK FİYATLARA SATILMAYA BAŞLANDI

Meta Quest 3 ile benzer yönleri olsa da Vision Pro en çok Meta Quest ile kıyaslanıyor. Vision Pro'da 3.386 gibi bir ppi var bu Quest 3'te ise 1.218 ppi oluyor. Business Edition HTC Vive Pro 2 ise 5K bir ekran 4.896 x 2.448 piksel çözünürlük sunuluyor.

Cihaz ilk etapta belirli sayıda çıkmıştı ve farklı alışveriş sitelerinde fiyatlar oldukça yüksek. Bloomberg tarafından tespit edildiğine göre ABD dışındaki bazı satıcılar Vision Pro'yu 3 bin 500 dolardan listelemiyor. Örneğin Japonya'da cihazlar 5 bin 400 dolar gibi bir fiyata satılırken, Singapur'daki bir satıcı 6 bin 300 dolarlık fiyat biçmiş.