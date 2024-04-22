Apple'ın dayanıksızlığı ile eleştirilen ürünü üretmeyeceği ortaya çıktı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:25

Güncelleme: 22.04.2024 - 14:26

Apple'ın tanıttığı ve kullanıcıların beğenmediği mikro dokuma kılıfların bu tepkinin ardından üretilmeyeceği iddia edildi. Kullanıcıların hayal kırıklığı yaşadığı kılıflar ya sıklıkla iade ediliyordu ya da sosyal medya ve forumlarda parçalandığı ve aşındığı için eleştiriliyordu.

APPLE ÜRETİMİ DURDUMUŞ OLABİLİR

Bu bilgiler ışığında X üzerinden ortaya atılan bir iddiaya göre Apple, mikro dokuma aksesuarlarının üretimini bıraktı. Dayanıklılık konusunda zayıf olduğu için üretimin durdurulduğu, söyleniyor ancak bunun resmi olarak doğrulanmadığı biliniyor.

Buna göre Apple'ın yapacağı en büyük stratejik değişiklik kılıfların materyalini değiştirmek olabilir.

Mevcutta satışta olan mikro dokuma kılıflar Türkiye'de 1 bin 459 TL'den 5 bin 299 TL'ye kadar değişen fiyatlara satılıyor.