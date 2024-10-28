Apple’ın yeni Genmoji özelliğine erken erişim nasıl sağlanır?

Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:59

Güncelleme: 28.10.2024 - 10:59

Apple’ın yeni görüntü üretme aracı olan Image Playground, kullanıcıların kısa metin girdileriyle animasyon, illüstrasyon veya taslak formatında görseller oluşturabilmesine olanak tanıyor. Özellikle yaratıcı içerikler hazırlamak isteyenler için ilgi çekici bir deneyim sunan bu özellik, kullanıcıların sosyal medya içeriklerini ve sanat projelerini zenginleştiriyor.

Apple’ın bir diğer yeniliği olan Genmoji, kullanıcılara kendilerine özel emojiler oluşturma imkanı sağlıyor. Metin tabanlı girdilere dayalı olarak, kullanıcılar kişisel stil ve karakterlerine uygun, benzersiz emojiler yaratabiliyor. Genmoji’nin hedefi, mesajlaşma ve sosyal medya kullanımını daha keyifli bir hale getirmek.

GENMOJİ VE IMAGE PLAYGROUND’A NASIL ERİŞİLİR?

Bu özellikleri denemek için ilk olarak iOS 18.2 beta sürümünü cihazınıza yüklemeniz gerekiyor. Özellikler şimdilik sadece iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi kullanıcıları tarafından erişilebilir durumda. Beta sürümünü yükledikten sonra, App Library’den ‘Image Creation’ (kedi simgeli) uygulamasına girerek ‘Request Early Access’ butonuna tıklamanız yeterli. Başvurunuz onaylandığında özellikleri aktif olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

CHATGPT ENTEGRASYONLU SİRİ

iOS 18.2 ile gelen bir diğer dikkat çekici yenilik ise Siri’nin ChatGPT entegrasyonu. Bu entegrasyon sayesinde Siri, önceki sürümlerde yanıtlayamadığı birçok soruya artık daha kapsamlı yanıtlar verebiliyor. Siri’nin yeni yeteneklerini deneyimlemek için Ayarlar > Apple Intelligence ve Siri > ChatGPT entegrasyonu yolunu izleyerek bu özelliği aktif hale getirebilirsiniz.

APPLE’DAN KADEMELİ ERİŞİM DUYURUSU

Apple, geçtiğimiz günlerde Image Playground ve Genmoji özelliklerine daha fazla kullanıcıya erişim izni verdiğini açıkladı. Şirket, önümüzdeki haftalarda erişimi kademeli olarak artırarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine yaymayı hedefliyor. Erken erişim hakkı kazanan kullanıcılar, bu özellikleri test ederek geri bildirimde bulunarak Apple’ın gelecek geliştirmelerine katkıda bulunabilecek.

iPhone kullanıcıları için eğlenceli ve yenilikçi bir dönem başlatan bu özellikler, Apple’ın yaratıcı yapay zeka çözümlerine olan ilgisini gösteriyor.