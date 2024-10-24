Apple iPhone 16'larla ilgili kararını verdi

Yayınlanma: 24.10.2024 - 21:44

Güncelleme: 24.10.2024 - 21:44

Apple'ın özellikle yapay zeka özellikleriyle ön plana çıkartmayı tercih ettiği iPhone 16 serisi hakkında olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda daha önce iPhone 16'nın teslimat süresiyle ilgili bir araştırma yapılmıştı ve teslimat süresi kısalmasına rağmen talebin çok yüksek olmadığı ortaya çıkmıştı.

Bu araştırmanın ardından Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından yeni bilgiler paylaşıldı.

iPHONE 16 SERİSİNE TALEP YOK MU?

Kuo'ya göre Apple, istenildiği gibi bir taleple karşılanmayan iPhone 16 üretimini 10 milyon adet kadar azaltma yoluna gitti. Bu kararın ardından şirketin hisseleri de düşüş yaşadı. Yüzde 2 oranında yaşanan hisse düşüşü şirketin üretimde plan değişikliği yapmasına sebep olabilir.

Bu karar, standart iPhone 16'lar için alındı. iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri iyi bir taleple karşılandı ve kullanıcılar standart iPhone'lardan ziyade pro modellere yönelmiş görünüyor.

Öte yandan iPhone 16 üretimi için tahminler 84 milyon adede kadar düşmüş durumda. Önceki tahminler 88 milyondu. 2025’in ilk çeyreğinde ise 45 milyon, ikinci çeyreğinde 39 milyon iPhone üretileceği tahmin ediliyor. Geçen yıl üretim rakamları sırasıyla 48 milyon ve 41 milyon olarak açıklanmıştı.