Apple'ın yeni iOS 16 Beta 8 güncellemesi çıktı

30 Ağustos 2022 Salı, 14:12

Apple, gelecek iOS 16 güncellemesinin sekizinci betasını test amacıyla geliştiricilere gönderdi. Güncelleme, Apple’ın yedinci geliştirici beta sürümünü yayınlamasından bir hafta sonra geldi.

GÜNCELLEME NELER SUNACAK?

Kayıtlı geliştiriciler, ?iOS 16? profilini Apple Developer Center’dan indirdikten sonra iOS 16 Beta 8 güncellemesini indirebilir. Apple, iPadOS’u ?iOS 16?’dan sonra piyasaya sürülecek olan iPadOS 16.1’e kaydırdığı için şu anda bir iPadOS 16 güncellemesi bulunmuyor.

ShiftDelete'de yer alan habere göre, altıncı betanın yüklü olduğu iPhone 13 için 223,4 MB’lık bir güncelleme olan iOS 16 Beta 8’de büyük bir değişim beklenmiyor. Apple’ın yayınladığı sürüm notlarında işletim sisteminde tespit edilen hataların giderildiği belirtilirken, boyutun düşük olması büyük bir yenilik olmadığını doğruluyor.