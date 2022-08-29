Apple çöpten iPhone üretme kararı aldı: Fiyatı ne kadar olacak?

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:51

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, yaklaşık 6 yıl önce Çin’de temiz enerji programı başlattı. Akıllı cihazlarını tamamen geri dönüştürülebilir materyaller kullanarak üretmeye başlayan şirketin CEO'su Tim Cook, uzun vadeli planlarının arasında “herhangi bir materyal kullanmadan cihaz üretme projesi” olduğunu açıkladı.

Cook, ayrıca şirketin diğer bir hedefinin de karbon salınımını sıfıra indirmek olduğunu belirtirken, 2030 yılına kadar bu projeyi de hayata geçirmek isteyen şirket, şimdiden iki proje için de çalışmalara başlamış durumda.

Telefon ve teknolojik ürün üretiminde liderler arasında yer alan şirket, gelecekte tüm teknolojik cihazların atıklardan üretilmesine ve şirketlerin karbon salınımını sıfıra indirmeyi hedefliyor.

ÇÖPTEN iPHONE'UN FİYATI NE OLACAK?

Webtekno'da yer alan habere göre, Apple'ın elektronik atıkları sektöre geri kazandırma planları, çevreci faydasının yanı sıra hammadde tedariği konusunda da şirkete destek olacak. Bununla birlikte işin Ar-Ge, tasarım, nakliye gibi pek çok kısmı bu sürdürülebilirlik planına destek veremeyecek. Hatta başlangıçta geri dönüşüm tesislerine yatırım yapmak gerekecek. Bu nedenle en azından kısa vadede atıklardan üretilecek iPhone'lar daha uygun fiyatlı olup olmayacağı tartışma konusu.