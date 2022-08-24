Apple, üretimi Hindistan’a taşıyor
Çin ve ABD arasında son dönemde yaşanan yüksek tansiyon, ABD'li teknoloji devi Apple'ın üretimi Çin'den Hindistan'a kaydırmasına zemin hazırladı.
Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklar, Apple’ın Hindistan’da üretimi artırmak ve yeni telefon modelinin üretimini hızlandırmak için bazı tedarikçilerle çalıştığını bildirdi.
iPhone üretiminin çoğunu Çin’de yapan Apple, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile ABD hükümeti arasında yaşanan gerilim ve ülkede uygulanan karantinalar nedeniyle farklı alternatif arayışı içindeydi.
iPhone’un en büyük üretim ortağı Foxconn’un Çin’den sevkiyat sürecine yönelik çalışmalar yaptığı belirtildi. Kaynaklar, Hindistan’dan ilk iPhone üretiminin Ekim sonu veya Kasım başında tamamlanabileceğini ifade etti.
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