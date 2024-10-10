Apple'ın yeni takip cihazı ne zaman piyasaya sürülecek?

Apple AirTag 2'yi 2025 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni cihazdan hangi özellikleri getirmesi bekleniyor?

Apple'ın yeni takip cihazı ne zaman piyasaya sürülecek?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 05:47

Apple ilk nesil AirTag'i 2021 yılında duyurdu. İkinci nesil AirTag'in ne zaman tanıtılacağı ise bilinmiyordu ancak gazeteci Mark Gurman'a göre 2025 yılında AirTag 2 duyurulacak. İşlemcisini güncellemeyi planlayan Apple, cihazın konum takibini daha iyi yapabilmesi için iyileştirmeler yapacak. 

Tasarımın da değişmesi beklenen AirTag için yeni özellikler de gelecek. Ancak şu anda bunların ne olacağına dair net bilgiler yok. 

AirTag eşyalarınızı bulmayı oldukça kolay bir hale getiriyor. AirTag'i en çok kaybettiğiniz eşyanıza ya da evcil hayvanınızın tasmasına takabilirsiniz. Cihazı kaybolmasını istemediğiniz eşyanıza taktıktan sonra Bul uygulamasıyla eşyaları bulabilirsiniz.

Öte yandan AirTag yakındaysa Tam Konum Bulma özelliğiyle iPhone’u doğrudan ona yönlendirebiliyor. Ultra Geniş Bant teknolojisi sayesinde AirTag ile aranızdaki mesafeyi ve hangi yöne gitmeniz gerektiğini görebiliyorsunuz.

AIRTAG NASIL ÇALIŞIYOR?

AirTag, Bul ağında yer alan yakındaki aygıtların algılayabildiği güvenli bir Bluetooth sinyali yayıyor. Bu aygıtlar AirTag’inizin konumunu iCloud’a gönderiyor, kullanıcılar da Bul uygulamasını açarak AirTag’inin nerede olduğunu haritada görebiliyor. Tüm bu süreç, gizliliğinizi korumak için anonim ve şifrelenmiş olarak gerçekleşiyor.


Etiketler: #Apple AirTag 2 #AirTag 2

İlgili Haberler

Apple'ın akıllı gözlükleriyle ilgili neler biliyoruz?

Apple'ın akıllı gözlükleriyle ilgili neler biliyoruz?
Apple'dan akıllı saat ve iPhone'lar için yeni güncelleme

Apple'dan akıllı saat ve iPhone'lar için yeni güncelleme
Epic Games, Apple'ın ardından Google'ı ve Samsung'u dava ediyor

Epic Games, Apple'ın ardından Google'ı ve Samsung'u dava ediyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler