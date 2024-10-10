Apple'ın yeni takip cihazı ne zaman piyasaya sürülecek?

Yayınlanma: 10.10.2024 - 05:47

Güncelleme: 10.10.2024 - 05:47

Apple ilk nesil AirTag'i 2021 yılında duyurdu. İkinci nesil AirTag'in ne zaman tanıtılacağı ise bilinmiyordu ancak gazeteci Mark Gurman'a göre 2025 yılında AirTag 2 duyurulacak. İşlemcisini güncellemeyi planlayan Apple, cihazın konum takibini daha iyi yapabilmesi için iyileştirmeler yapacak.

Tasarımın da değişmesi beklenen AirTag için yeni özellikler de gelecek. Ancak şu anda bunların ne olacağına dair net bilgiler yok.

AirTag eşyalarınızı bulmayı oldukça kolay bir hale getiriyor. AirTag'i en çok kaybettiğiniz eşyanıza ya da evcil hayvanınızın tasmasına takabilirsiniz. Cihazı kaybolmasını istemediğiniz eşyanıza taktıktan sonra Bul uygulamasıyla eşyaları bulabilirsiniz.

Öte yandan AirTag yakındaysa Tam Konum Bulma özelliğiyle iPhone’u doğrudan ona yönlendirebiliyor. Ultra Geniş Bant teknolojisi sayesinde AirTag ile aranızdaki mesafeyi ve hangi yöne gitmeniz gerektiğini görebiliyorsunuz.

AIRTAG NASIL ÇALIŞIYOR?

AirTag, Bul ağında yer alan yakındaki aygıtların algılayabildiği güvenli bir Bluetooth sinyali yayıyor. Bu aygıtlar AirTag’inizin konumunu iCloud’a gönderiyor, kullanıcılar da Bul uygulamasını açarak AirTag’inin nerede olduğunu haritada görebiliyor. Tüm bu süreç, gizliliğinizi korumak için anonim ve şifrelenmiş olarak gerçekleşiyor.