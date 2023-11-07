Apple'ın yeni iPhone atılımı; pil ömrü katlanacak!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 11:33

Güncelleme: 07.11.2023 - 11:33

Apple imzalı iPhone'ların pil ömrü konusunda önemli eleştiriler var. Pil kullanımı ve tüketimi konusunda eleştirilen Apple, yeni bir rapora göre farklı bir plan yapıyor. Ortaya çıktığı kadarıyla kendi pillerini geliştiren ve formülasyonu değiştiren şirket, pil ömrünü de uzatmak istiyor.

PLANLAR İLERLEYEN DÖNEMDE KARŞIMIZA ÇIKABİLİR

Apple'ın en son iPhone 15'leri tanıttığı etkinliğinde, yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt kullanmaya geçilmesinin hedeflendiği aktarılmıştı.

Bunlar dahilinde raporda, Apple'ın lityum iyon bataryalardaki anot malzemesi olarak tercih edilen grafitin yerine silikon içeriğinin artırılmasının planlandığı aktarılıyor. Öte yandan silikon şarj edilirken genleşmeye de eğilimli bir malzeme. Bu nedenle batarya şişmesi sorunlarına neden olabilir.

Aynı raporda Apple'ın batarya şişme sorununu azaltacak ya da çözecek bir yol bulmuş olabileceğine vurgu var.