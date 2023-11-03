Yayınlanma: 03.11.2023 - 17:22

Güncelleme: 03.11.2023 - 17:22

Apple, iOS 14 ve watchOS 7 güncellemeleriyle birlikte yeni bir Uyku Takibi özelliği sunuyor. Bu özellik, uyku alışkanlıklarınızı izlemenize ve geliştirmenize olanak tanır. Peki iPhone ve Apple Watch'ta Uyku Modu nasıl kullanılır?

IPHONE VE APPLE WATCH'TA UYKU MODU NASIL KULLANILIR?



1. Uyku Programınızı Ayarlayın

İPhone'unuzdaki Sağlık uygulamasını başlatın.

Ekranın sağ alt köşesindeki 'Gözat' sekmesine dokunun.

Aşağı kaydırın ve 'Uyku' seçeneğini bulun.

"Programınız" altında, uyumak istediğiniz saatleri ve standart uyku hedeflerinizi ayarlayın. Bu, ne kadar süre uyumanız gerektiğini belirler.

2. Uyku Modunu Etkinleştirin

Uyku Modu, planladığınız Kapanış saatinde iPhone'unuzun Kilit ekranını otomatik olarak basitleştirir. Ayrıca Rahatsız Etmeyin özelliğini de açar, bu da bildirimleri susturur ve telefonunuzun çalmasını önler (ancak Ayarlar'da belirli kişilerin bu özelliği aşmasına izin verebilirsiniz). Uyku Modunu etkinleştirmek için şu adımları izleyin:

iPhone'unuzda Sağlık uygulamasını başlatın.

Ekranın sağ alt köşesindeki 'Gözat' sekmesine dokunun.

Aşağı kaydırın ve 'Uyku'yu seçin.

"Programınız" altında 'Tam Program ve Seçenekler'e dokunun.

"Ek Ayrıntılar" altında 'Seçenekler'e dokunun.

"Uyku Modu" altında, 'Otomatik Olarak Aç' seçeneğinin yanındaki anahtarı yeşil 'AÇIK' konumuna getirin.

3. Manuel Kontrol

Uyku Modu etkinleştirildiğinde, otomatik olarak uyumak ve uyanmak istediğiniz saatlere göre açılır ve kapanır. Ancak ayrıca manuel kontrol etme imkanınız da var:

Uyku Modu etkinse, Kilit ekranınıza normal şekilde erişmek ve Uyku Modu'nu kapatmak için "Kapat" seçeneğine dokunabilirsiniz.

4. Apple Watch Kullanıcıları için Uyku Modu Kontrolü

Uyku Modu, Apple Watch kullanıcıları için de mevcut. Ekranda normal saat kadranınıza dönmek ve Uyku Modu'nu açmak veya kapatmak için Digital Crown'u çevirebilirsiniz.

Apple'ın iOS 14 ve watchOS 7'deki uyku özellikleri, uyku alışkanlıklarınızı izlemek ve geliştirmek isteyen kullanıcılar için oldukça kullanışlıdır. Bu özellikler, sağlığınıza ve uyku düzeninize daha fazla dikkat etmenize yardımcı olabilir.