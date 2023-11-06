Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:16

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:16

iPhone ve iPad'deki Mesajlar uygulaması, 32 kişiye kadar grup sohbetlerine katılmanıza olanak tanır. Bu özellik, arkadaşlarınızla etkinlikler düzenlemeniz, iş arkadaşlarınızla projeler üzerinde çalışmanız veya belirli bir konuyu tartışmanız için oldukça kullanışlı olarak ön plana çıkıyor.

Ancak, her zaman bir grup sohbetinde kalmak isteyebileceğiniz anlamına gelmez. Bu durumda, grup sohbetinden ayrılmak oldukça basit bir işlemdir. Peki iPhone ve iPad'lerde Mesajlar uygulamasında gruplardan nasıl çıkılır?

IPHONE VE IPAD'LERDE MESAJLAR UYGULAMASINDA GRUPLARDAN NASIL ÇIKILIR?



Mesajlar uygulamasını açın ve ayrılmak istediğiniz grup sohbetini seçin. Sohbetin üst kısmına dokunun. "Bilgi" ("i") simgesine dokunun. Aşağı kaydırın ve "Bu Konuşmadan Ayrıl" seçeneğini tıklayın.

Eğer gruptan ayrılma seçeneğini göremiyorsanız, bu, gruptaki bir veya daha fazla kişinin iMessage yerine SMS kullandığı anlamına gelebilir. Bu durumda, maalesef gruptan ayrılamazsınız, ancak en azından konuşmanın bildirimlerini sessize alabilirsiniz.

Bu adımları izleyerek, iOS cihazınızdan veya iPad'inizden kolayca bir grup sohbetinden ayrılabilirsiniz.