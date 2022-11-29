Apple yeni iPhone'unda Sony sensör tercih edecek

29 Kasım 2022 Salı, 10:17

Apple'ın yolda olan ve gelecek yılın eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Apple, yeni iPhone'da Sony'nin görüntü sensörünü kullanacak.

Daha önce iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde yer alması beklenen yeni teknoloji hakkında bilgiler öğrenmiştik. Apple Watch'ta aktif olarak kullanılan ve iPhone 7 serisiyle tanıtılan Taptic Engine teknolojisinin yeni seride olacağı gündeme gelmişti. Şimdi ise Nikkei Asia tarafından bildirilen habere göre Apple çok daha gelişmiş bir kamera sensörü tercih edecek.

APPLE ÇOK DAHA GELİŞMİŞ BİR KAMERA SENSÖRÜ TERCİH EDECEK

Haber sitesinin elde ettiği bilgilere göre Sony, Apple'ın bir sonraki iPhone'unun kamerası için 'gelişmiş görüntü sensörü' tedarik edecek.

Böylelikle iPhone'ların yeni fotoğrafçılık avantajları kazanacağı bekleniyor. Yeni sensör önceki veya aktif olarak kullanılan sensörlere kıyasla her pikseldeki doygunlik seviyesini iki katına çıkartma potansiyeline sahip. Gelişmiş sensör bu özelliği ise daha fazala ışığı yakalayarak sağlıyor.

Belirli durumlarda pozlama ayarını otomatik ve daha hassas bir şekilde ayarlayabilir. Böylelikle bir akıllı telefon kamerasını çok daha profesyonel hale getirebilir.

Sony bu alanda oldukça iddialı, rakamlar da bu durumu destekliyor. Öyleki sektöre dair analizler yayınlayan İngiliz şirketi Omdia'ya göre Sony, CMOS( Complementary Metal Oxide Semiconductor; Bütünleyici Metal Oksit Yarı İletken) görüntü sensörlerinde yüzde 44'lük bir küresel paya sahip. Samsung tarafına geldiğimizde ise karşımıza yüzde 18.5 çıkıyor.