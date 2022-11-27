iPhone 15'te kullanıcıların beklediği teknoloji yer alacak
Apple'ın gelecek yılın ortalarında gelmesi beklenen iPhone 15 serisi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Apple iPhone modellerinde 'sürekli yenilikler' getirmiyor. Bazı sevilen özellikleri iPhone'larından kaldıran Apple, eleştiriliyor. Yeni çıkan bir iddiaya göre iPhone 15'te fiziksel bir tuş gelmeyecek ama Taptic Engine teknolojisi yer alacak.
iPHONE 15 SERİSİNDE YENİLİKLER VAR
iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde yer alması beklenen yeni teknoloji, şu anda Apple Watch'ta aktif olarak kullanılıyor. iPhone 7 serisiyle tanıtılan Taptic Engine teknolojisi tekrar gündeme geldi.
Barclays analistleri Blayne Curtis ve Tom O’Malley, iPhone 15 Pro ve Pro Max’te fiziksel tuş olmayacağını duyurmuştu. Apple analisti ve yeni iPhone'lar hakkında bilgiler aktaran Ming-Chi Kuo bir süre önce Barclays analistlerini destekleyecak yorumlada bulundu.
Taptic Engine teknolojisini Apple için üreten Cirrus Logic John Forsyth, “Kilit ortaklarımızdan biriyle yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Taptic Engine gibi ürünlerde kullanılan HPMS bileşenini yeniden akıllı telefonlarda görebileceksiniz. Geliştirdiğimiz teknolojiyi gelecek yılın ikinci yarısında kullanıcılara sunacağız. ” şeklinde bir açıklama yaptı.
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