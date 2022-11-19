iPhone kullanıcıları tasarımından sıkıldı: iPhone 15'te beklenen!

19 Kasım 2022 Cumartesi, 22:30

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.500'den fazla iPhone sahibinin katıldığı bir anket düzenlendi. SellCell tarafından yürütülen araştırmada kullanıcıların üçte birinden fazlası (%35.2) iPhone 15'te en çok yeni bir tasarım görmek istediklerini belirttiler.

Beklenti açısından ikinci sırada %30.3 oranla yeni renk seçenekleri yer aldı. Amerikalıların %28.8'i Apple'ın 2023 yılında akıllı telefon kutularına EarPods kulaklık ve şarj cihazı gibi aksesuarları yeniden dahil etmesini umduğunu ifade etti.

ANKET YAPILDI

DonanımHaber'de yer alan detaylara göre kullanıcıların neredeyse dörtte birlik kısmı (%23.9) iPhone 15'te periskop kamera görmek istiyor. Yaklaşık %23.6'sı Touch ID seçeneğinin Apple akıllı telefonlarına geri dönmesi yönünde oy kullandı. Katılımcıların beşte biri (%20.3) ise Apple'ın Lightning'den USB-C arayüzüne geçmesini istedi.

Apple kullanıcılarının iPhone 15 ile ilgili beklentileri arasında tüm seri için Dynamic Island desteğinin yanı sıra mini versiyonun geri dönüşü de yer alıyor. Bu seçenekler sırasıyla katılımcıların %11.7'si ve %8.5'i tarafından oylandı.