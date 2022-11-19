iPhone kullanıcıları tasarımından sıkıldı: iPhone 15'te beklenen!
ABD'de düzenlenen bir anket Apple kullanıcılarının iPhone 15'te en çok yeni tasarım görmek istediklerini ortaya koydu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.500'den fazla iPhone sahibinin katıldığı bir anket düzenlendi. SellCell tarafından yürütülen araştırmada kullanıcıların üçte birinden fazlası (%35.2) iPhone 15'te en çok yeni bir tasarım görmek istediklerini belirttiler.
Beklenti açısından ikinci sırada %30.3 oranla yeni renk seçenekleri yer aldı. Amerikalıların %28.8'i Apple'ın 2023 yılında akıllı telefon kutularına EarPods kulaklık ve şarj cihazı gibi aksesuarları yeniden dahil etmesini umduğunu ifade etti.
ANKET YAPILDI
DonanımHaber'de yer alan detaylara göre kullanıcıların neredeyse dörtte birlik kısmı (%23.9) iPhone 15'te periskop kamera görmek istiyor. Yaklaşık %23.6'sı Touch ID seçeneğinin Apple akıllı telefonlarına geri dönmesi yönünde oy kullandı. Katılımcıların beşte biri (%20.3) ise Apple'ın Lightning'den USB-C arayüzüne geçmesini istedi.
Apple kullanıcılarının iPhone 15 ile ilgili beklentileri arasında tüm seri için Dynamic Island desteğinin yanı sıra mini versiyonun geri dönüşü de yer alıyor. Bu seçenekler sırasıyla katılımcıların %11.7'si ve %8.5'i tarafından oylandı.
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