Apple'ın yeni işlemcisi M3 Ultra'nın performansı ortaya çıktı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 12:34

Güncelleme: 14.08.2023 - 12:34

Apple'ın yeni M3 yonga serisi hakkında ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. İlk M3 Mac'lerin Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenirken, Bloomberg'den Mark Gurman, M3 Ultra çipinin 2024'te gelecek üst düzey bir versiyonunun özelliklerini açıkladı.

Gurman'ın aktardığı bilgilere göre, M3 Ultra, CPU çekirdeklerinde büyük bir artış ve GPU çekirdeklerinde daha ılımlı bir artış sunacak.

M3 Ultra'nın özellikleri şu şekilde:

Temel M3 Ultra özellikleri: 32 çekirdekli CPU (24 performans çekirdeği ve 8 verimlilik çekirdeği), 64 çekirdekli GPU

Temel M2 Ultra yapılandırması: 24 çekirdekli CPU (16 performans çekirdeği ve 8 verimlilik çekirdeği), 60 çekirdekli GPU

Üst düzey M3 Ultra özellikleri: 32 çekirdekli CPU (24 performans çekirdeği ve 8 verimlilik çekirdeği), 80 çekirdekli GPU

Üst düzey M2 Ultra özellikleri: 24 çekirdekli CPU (16 performans çekirdeği ve 8 verimlilik çekirdeği), 76 çekirdekli GPU

Bu özelliklere göre, M3 Ultra'da M2 Ultra'ya kıyasla özellikle CPU çekirdeklerinde büyük bir artış olduğu görülmekte.

İlk M3 Mac'ler, yeni 13 inç MacBook Air, Touch Bar'lı 13 inç MacBook Pro ve 24 inç iMac modelleri olarak Ekim ayında piyasaya sürülecek. M3 Pro ve M3 Max yongalarına sahip 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin ise 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca Mac Pro ve Mac Studio modellerinin de M3 Ultra yongaları ile gelebileceği belirtiliyor.

Gurman'ın bülteninde dikkat çeken bir diğer nokta, M3 Ultra'nın yalnızca Mac Studio ve Mac Pro modellerine gelebileceği, ancak bu durumun Apple'ın üretim politikalarına bağlı olduğu belirtiliyor.

Ayrıca M3 serisinin bellek miktarında değişiklikler içerebileceği de ifade ediliyor. Şu an test edilen MacBook Pro modellerinde 36GB ve 48GB RAM seçenekleri bulunuyor ve bu, M2 MacBook Pro modelleri için mevcut değil.