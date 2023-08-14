Yeni nesil Apple Watch'un tasarımı tamamen değişecek mi?

Yayınlanma: 14.08.2023 - 00:05

Güncelleme: 14.08.2023 - 00:05

Apple’ın zaman zaman hayat kurtardığını gördüğümüz akıllı saat modelleri, her seferinde yeni özellikleriyle saat pazarında yön verici olmayı başarıyor. En son çıkan watch 8 ve Ultra modelleriyle de bunu tekrar gözlemledik. Bu cihazlar her yıl diğer Apple cihazlarıyla birlikte güncelleniyor.

iPhone modellerinde Apple’ın, 10. modele özel olarak köklü bir tasarım değişikliğine gittiğini gördük. iPhone X ile gelen bu değişiklik, 14 serisine kadar kendisini göstermiş, 14 Pro’larda ise daha güncel bir versiyona dönülmüştü.

YENİ SAATİN TASARIMI DEĞİŞECEK Mİ?

Webtekno'nun aktardığı Gurman’ın iddialarına göre yeni modelde kordonların takılması ve bağlanması için manyetik alanlar kullanılacak. Bu yöntemin sebebiyse Apple’ın, yeni Watch modelini olabildiğince ince yapmaya çalışması. Aynı sırada bunun, daha büyük bir batarya için alan sağlayacağı da söyleniyor. Fakat bu tasarım pratiğe aktarılırsa, önceki Apple Watch kordonları yeni modelle uyumlu olmayacak.

Söz konusu tahminler bu yönde olsa da şu an için kesinleşen bir durum yok. Bu gelişmeye ek olarak Apple’ın, alışık olduğumuz her yıl ürün çıkarma stratejisini kenara koyup bu tempoyu yavaşlatmak istediği de iddia ediliyor. Apple Watch X’in son olarak kan şekeri ölçümü gibi özelliklerle gelebileceği de söylenenler arasında yer alıyor.

Bunun haricinde Apple’ın yeni jenerasyon Watch Ultra ve iPhone’larda micro-LED ekran üzerinde çalıştığı da biliniyor.