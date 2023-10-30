Bağdat Caddesi'nde Apple mağazasına 'bayrak' tepkisi: 'Burası Türkiye'

Yayınlanma: 30.10.2023 - 12:08

Güncelleme: 30.10.2023 - 12:08

Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılını yurt genelinde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla kutlarken, İstanbul'daki yurttaşların büyük bir kısmı da Bağdat Caddesi'ndeki etkinliklere katıldı.

MAĞAZADA TÜRK BAYRAĞI GÖREMEYİNCE ÇILDIRDILAR

Yürüyüş esnasında cadde üzerinde bulunan bir Apple mağazasının kapısına Türk Bayrağı asmadığını fark eden yurttaşların tepkisi ise bir hayli sert oldu.

ELLERİNDEKİ BAYRAKLARI CAMLARA YAPIŞTIRDILAR

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu grup, ellerindeki bayrakları mağazanın camlarına yapıştırdı ya da astı.

Apple mağazası önünde toplanan kalabalık firmanın duyarsızlığına tepki gösterirken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.