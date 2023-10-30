Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Bağdat Caddesi'nde Apple mağazasına 'bayrak' tepkisi: 'Burası Türkiye'

Cumhuriyetin 100. yılı önceki gün İstanbul'da coşkuyla kutlanırken, Bağdat Caddesi'nde yaşanan bir olay kısa sürede gündem oldu. Bağdat Caddesi'nde bulunan Apple mağazasına Türk Bayrağı asmadığı için tepki gösteren yurttaşlar, kapıya zorla bayrak asmaya çalışırken, yaşananlar da saniye saniye kameralara yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 12:08
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Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılını yurt genelinde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla kutlarken, İstanbul'daki yurttaşların büyük bir kısmı da Bağdat Caddesi'ndeki etkinliklere katıldı.

MAĞAZADA TÜRK BAYRAĞI GÖREMEYİNCE ÇILDIRDILAR

Yürüyüş esnasında cadde üzerinde bulunan bir Apple mağazasının kapısına Türk Bayrağı asmadığını fark eden yurttaşların tepkisi ise bir hayli sert oldu.

ELLERİNDEKİ BAYRAKLARI CAMLARA YAPIŞTIRDILAR

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu grup, ellerindeki bayrakları mağazanın camlarına yapıştırdı ya da astı. 

Apple mağazası önünde toplanan kalabalık firmanın duyarsızlığına tepki gösterirken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.


Bağdat Caddesi apple bayrak

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