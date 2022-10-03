Araştırma: 10 kullanıcıdan 9'u, mobilde 5 saniyede yüklenmeyen siteyi kapatıyor

03 Ekim 2022 Pazartesi, 10:51

Son yılların en hızlı yükselen sektörlerinden biri e-ticaret oldu. Dönüşen alışveriş alışkanlıkları, e-ticareti pek çok perakendeci için temel iş süreçlerinden biri haline getirdi. Güncel küresel araştırmalar 10 kişiden 7’sinin haftada en az bir kez online alışveriş yaptığını gösterirken, kullanıcıların e-ticarette daha iyi deneyimler aradığı da görüldü.

Yapılan bir araştırmada, 5 kullanıcıdan 4’ü alışverişlerde daha iyi bir kullanıcı deneyimi istediklerini belirtirken, satın alma ve ödeme süreçlerini kolaylaştıran e-ticaret platformu sağlayıcıları öne çıktı.

“E-TİCARET, TÜKETİCİYLE PEK ÇOK NOKTADA TEMAS KURULAN BİR SEKTÖR”

E-ticaret sektöründeki son gelişmeleri değerlendiren Berkay Akıncı, “E-ticaret, tüketiciyle pek çok noktada temas kurulan bir sektör. Bu durum, alışveriş deneyimlerinin uçtan uca tasarlanmasını gerektiriyor. Kullanıcı deneyimine lojistikten stok yönetimine pek çok başlık etki etse de, kullanıcıların satıcıyla ilk temas ettiği nokta olan e-ticaret platformlarının sunduğu deneyim, odaklanılması gereken alanlar içinde ilk sıralarda geliyor” dedi.

ÜRÜN SAYFALARINDAKİ KÖTÜ DENEYİM YÜZDE 14 GELİR KAYBINA YOL AÇIYOR

Kullanıcı deneyimine odaklanan bir şirket tarafından yürütülen bir araştırmada e-ticaret sitelerinin yalnızca ürün ayrıntı sayfalarındaki kötü deneyimlerin dahi yüzde 14'lük gelir kaybına yol açtığı tespit edildi.

Hata uyarıları, hazır fotoğraflar, yavaş yüklenen sayfalar ve yetersiz ürün açıklamaları gibi unsurların kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Akıncı, "Kullanıcılar mobil cihazlarını alışverişler için sıkça kullanıyor ve bir sayfanın yüklenmesi için en fazla 3 saniye bekliyor. 3 saniyede açılmayan siteler 10 kullanıcıdan 3’ünü, 5 saniyede yüklenmeyenler ise 10 kullanıcıdan 9’unu kaybediyor. Rakamların da söylediği gibi, teknoloji ve deneyim kaynaklı eksiklikler hem ziyaretçi hem de gelir kayıplarına yol açıyor” dedi.