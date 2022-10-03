Araştırma: 10 kullanıcıdan 9'u, mobilde 5 saniyede yüklenmeyen siteyi kapatıyor
Dönüşen alışveriş alışkanlıkları, e-ticareti pek çok perakendeci için temel iş süreçlerinden biri haline getirdi. Yapılan bir araştırmada 10 kişiden yaklaşık 7’sinin, haftada en az bir kez online alışveriş yaptığı, 5 kullanıcıdan dördünün ise e-ticarette daha iyi deneyimler aradığı görüldü. Buna göre 3 saniyede açılmayan siteler 10 kullanıcıdan 3’ünü, 5 saniyede yüklenmeyenler ise 10 kullanıcıdan 9’unu kaybediyor” dedi.
Son yılların en hızlı yükselen sektörlerinden biri e-ticaret oldu. Dönüşen alışveriş alışkanlıkları, e-ticareti pek çok perakendeci için temel iş süreçlerinden biri haline getirdi. Güncel küresel araştırmalar 10 kişiden 7’sinin haftada en az bir kez online alışveriş yaptığını gösterirken, kullanıcıların e-ticarette daha iyi deneyimler aradığı da görüldü.
Yapılan bir araştırmada, 5 kullanıcıdan 4’ü alışverişlerde daha iyi bir kullanıcı deneyimi istediklerini belirtirken, satın alma ve ödeme süreçlerini kolaylaştıran e-ticaret platformu sağlayıcıları öne çıktı.
“E-TİCARET, TÜKETİCİYLE PEK ÇOK NOKTADA TEMAS KURULAN BİR SEKTÖR”
E-ticaret sektöründeki son gelişmeleri değerlendiren Berkay Akıncı, “E-ticaret, tüketiciyle pek çok noktada temas kurulan bir sektör. Bu durum, alışveriş deneyimlerinin uçtan uca tasarlanmasını gerektiriyor. Kullanıcı deneyimine lojistikten stok yönetimine pek çok başlık etki etse de, kullanıcıların satıcıyla ilk temas ettiği nokta olan e-ticaret platformlarının sunduğu deneyim, odaklanılması gereken alanlar içinde ilk sıralarda geliyor” dedi.
ÜRÜN SAYFALARINDAKİ KÖTÜ DENEYİM YÜZDE 14 GELİR KAYBINA YOL AÇIYOR
Kullanıcı deneyimine odaklanan bir şirket tarafından yürütülen bir araştırmada e-ticaret sitelerinin yalnızca ürün ayrıntı sayfalarındaki kötü deneyimlerin dahi yüzde 14'lük gelir kaybına yol açtığı tespit edildi.
Hata uyarıları, hazır fotoğraflar, yavaş yüklenen sayfalar ve yetersiz ürün açıklamaları gibi unsurların kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Akıncı, "Kullanıcılar mobil cihazlarını alışverişler için sıkça kullanıyor ve bir sayfanın yüklenmesi için en fazla 3 saniye bekliyor. 3 saniyede açılmayan siteler 10 kullanıcıdan 3’ünü, 5 saniyede yüklenmeyenler ise 10 kullanıcıdan 9’unu kaybediyor. Rakamların da söylediği gibi, teknoloji ve deneyim kaynaklı eksiklikler hem ziyaretçi hem de gelir kayıplarına yol açıyor” dedi.
Video Haberler
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da müzisyen öldürüldü!
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- Öyle bir 104 ilçe var ki...
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a jet yanıt
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- İşte MHP'nin hedefindeki anket