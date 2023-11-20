Araştırma: Çok mu uyuyorsunuz? Zeka belirtisi olabilir!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 16:59

Güncelleme: 20.11.2023 - 16:59

Florida Gulf Coast Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, yüksek IQ'ya sahip bireylerin fiziksel olarak daha az aktif olduğunu ortaya çıkardı.

Yapılan çalışma, zeki insanların egzersize karşı soğuk bakma eğiliminde olduklarını ve düşünce yoğun faaliyetlere daha yatkın olduklarını gösterdi. Denekleri düşünceliler ve düşünmeyenler olarak iki gruba ayıran bir biliş testi kullanıldı. Takip cihazlarıyla yapılan gözlemler, düşüncülerin hafta içi daha az aktif olduğunu, hafta sonları ise pek bir fark olmadığını ortaya koydu.

Araştırmacılara göre, zeki insanlar sıkılma ihtimalinin daha düşük olduğu için entelektüel faaliyetlere daha fazla zaman ayırırlar. Bunun sonucunda, fiziksel aktivite düzeyleri düşük kalabilir. Öte yandan, daha aktif bireyler, sıkılmaya daha yatkın oldukları için dış aktivitelerle uyarılmaya ihtiyaç duyarlar.

İngiliz Psikoloji Derneği, "Sonuç olarak, daha düşünceli bireylerin daha düşük ortalama aktivite seviyeleriyle mücadele etmelerine yardımcı olabilecek önemli bir faktörün farkındalık olduğunu" belirtti. Ancak, çalışmaya sadece 60 kişinin katıldığı göz önüne alındığında, araştırmacılar bulgulara dayanarak genelleme yapmanın zor olduğunu vurguladılar.

Metinde, bu bulguları duyan pek çok kişinin sevinçle karşıladığı ve hatta kendilerini bir dahi olarak gördükleri ifade edildi. Ancak, bazı eleştirmenler, gerçek zeki insanların tembellikleriyle mücadele eden ve disiplinli olanlar olduğunu savundu.

Sonuç olarak, bir kişinin zekası sadece spor salonuna gitme ya da oturma süresiyle değil, daha karmaşık bir yapıya sahiptir.