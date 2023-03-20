Araştırmacılar biyolojik olarak parçalanabilir cam formu geliştirdi

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 07:20

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 07:20

Bir grup Çinli malzeme bilimci, gelecekte ticarileştirilmesi halinde sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunabilecek, minimum çevresel ayak izine sahip, çevreye zarar vermeden biyolojik olarak parçalanabilen ve geri dönüştürülebilen bir cam formu geliştirdi.

Cam, insan yaşamı için gerekli olsa da biyolojik olarak parçalanamayan ve doğal yollarla yok edilemeyen yaygın kullanımı uzun vadeli çevresel tehlikelere neden oluyor.

ÇEVRE DOSTU BİR CAM İMAL EDİLDİ

Biyolojik kökenli cam üretimindeki en büyük zorluk, moleküllerinin termal olarak dengesiz olması ve yüksek sıcaklıklarda kolayca ayrışma eğilimine girmesi. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Süreç Mühendisliği Enstitüsü'nden araştırmacılar, klasik bir endüstriyel prosedür olan ısıtma-su verme yoluyla biyolojik olarak türetilmiş amino asitler veya peptitler kullanarak biyolojik kökenli çevre dostu bir cam ailesi imal etti.

Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu amino asitler ve peptitler neticede kimyasal olarak değişikliğe uğradığı için çalışma uygulanabilir, böylece ayrışmadan önce süper soğutulmuş bir sıvı oluşturabilirler.

Bu cam ailesi iyi cam oluşturma yetenekleri ve optik özellikler sergilerken, üç boyutlu baskılı eklemeli imalata ve kalıp dökümüne de uygunlar. Araştırmacılar, biyomoleküler cam kavramının henüz laboratuvar aşamasında olmasına rağmen, sürdürülebilir bir gelecek için yeşil yaşam teknolojisini temsil edebileceğini söylüyor.