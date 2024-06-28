Araştırmacılar canlı deri dokusuna sahip robot geliştirdi

Yayınlanma: 28.06.2024 - 21:19

Güncelleme: 28.06.2024 - 21:19

Robotların daha 'insansı' gözükmesi ve tepkiler vermesi için çalışmalar halen sürerken, araştırmacılar, canlı insan deri hücresinden yapılmış deriyi robota entegre ettiler.

Bu minik robot yeni eklenen derisiyle gülümseyen bir yüze benziyor. Makinelerin daha gerçekçi bir şekilde duyguları ifade edebilmesi amaçlanan buluş aynı zamanda farklı endüstriler için de kullanılabilir.

Ürkütücü bir şekilde gülen robotun yüzünün derisini oluşturmak için hücre yüklü bir jel kullanıldı.

CANLI İNSAN DERİSİNDEN ROBOT YAPILDI

Kabus gibi görünse de canlı deriyle kaplı bu minik robot, robotları daha insansı hale getirme arayışını bir adım ileri taşıyabilir. Japonya'daki araştırmacıların çalışmasına göre bu, canlı deri dokusunu mekanik bir robotik yüzeye bağlamanın yeni bir yolu.

Bu yönteme göre robotun yüzeyine V şeklinde delikler açılıyor ve canlı deri buraya güvenli bir şekilde tutturuluyor.

Ekip, Tokyo Üniversitesi Endüstri Bilimleri Enstitüsünden Profesör Shoji Takeuchi tarafından yönetildi. Daha önce, insan derisindeki lifli bir protein olan kolajen ve bağ dokusundaki ana hücre türü olan insan dermal fibroblastlarını kullanarak, robotik bir parmağa uygulanabilen ve kırılmadan bükülebilen "canlı" bir robot derisi geliştirilmişti.

Araştırmacıların, insan derisindeki bağların doğal yapısından ilham alınarak geliştirdikleri bu yeni yöntem robotlara, daha kusursuz ve dayanıklı bir bağlantı sağlıyor.

Mühendislik açısından çok fazla çalışma gerektirecek bu yöntem başarılı olursa gelecekte insansı robotlar gerçekten de insan gibi görünmekle kalmayacak insanlar gibi de hissedebilecek. En azından görüntü olarak bize bunu yansıtabilecek.