Yutulabilir yapıdaki mikro robot 'endoskopi' yapacak

Yayınlanma: 24.06.2024 - 23:49

Güncelleme: 24.06.2024 - 23:52

Yapay zeka ve robotik çözümleri özellikle tıp alanında daha fazla görüyoruz. Bunların en son ürünü ise Pillbot adı verilen minik bir robot. Endiatx tarafından geliştirilen ve mikro robot olarak tanımlanan Pillbot, hastalar için pek de konforlu olmayan endoskopi sürecini acısız ve daha pratik hale getirecek.

YUTULABİLİR YAPIDAKİ PILLBOT, ENDOSKOPİ YAPABİLECEK

Endiatx daha çok sağlık teknolojileri geliştirmeye odaklanıyor. Şirket, insan vücudunda belirli bölgelerde çoğunlukla bilinmeyen nedenlere bağlı olarak gelişen, geneli küçük ve tehlike arz etmeyen yapıya sahip tümörler olan polipleri pratik bir şekilde çıkarmaktan, kanamaları azaltmaya, mikrobiyom ve biyopsi örnekleri toplamak için araçlar geliştirmeye kadar geniş bir çalışma alanına sahip.

Şirket aynı zamanda, insan vücudunda kullanılmak üzere boyutları giderek küçülen ve uygulamaları genişleyen bir dizi robotik cerrahi yöntemi de öneriyor.

Endoskopi sürecini bilmeyenler için, endoskop adı verilen küçük bir kamera içeren bu yöntem, uzun ve ince bir tüp ile hastaların ağızdan girilerek özellikle gastrointestinal sorunların teşhisinde kullanılıyor. Hastalar için konforlu olmayan bu süreç için pek çok robotik çözüm konu odağında çalışan şirketler tarafından geliştiriliyor.

Pillbot ise klinik testleri başlayan ve süreci daha acısız hale getirecek bir seçenek. Çünkü yutulabilir yapıdaki bu robot, normal bir haptan biraz daha büyük bir yapıya sahip. Kişilerin sindirim süreçlerini yutulduğu andan itibaren kaydedebilen Pillbot, kamera ve LED ışıklara sahip. Yapısı sayesinde görüntüleri kaydeden cihaz aynı zamanda kaydettiği görüntüleri akıllı telefon ya da bilgisayarlara gönderebiliyor.

Bu sayede bir gastroenterolog, hastasını hastaneye ya da kliniğe çağırmadan ev konforunda yutturduğu Pillbot ile uzaktan temel seviyede endoskopi taraması yapabiliyor.