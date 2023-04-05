‘Artemis Nesli’nin dört astronotuyla tanışın

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 07:15

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 07:15

Apollo 17 kumandanı Eugene Cernan, NASA’nın Ay’a gerçekleştirdiği son mürettebatlı görevden döndükten yıllar sonra bile insanlık tarihindeki bu önemli dönüm noktasının dev ağırlığını omuzlarında hissettiğini söylüyor. Otobiyografisinde şöyle yazıyor Cernan: “Ay’da durmuş sadece 12 kişiden biri olduğum için, diğer insanların bana benden farklı baktıklarını sezmiştim. Nihayetinde bu durumu ve taşıdığı muazzam sorumluluğu kabullensem de, sonrasında yapacağım hiçbir şey bunun yanına bile yaklaşamayacaktı.”

'ARTEMİS NESLİ' TANITILDI

2017’de hayatını kaybeden Cernan ile ekip arkadaşlarına ayrılan tarihin bu yalnız kısmına yakında dört yeni astronot daha katılacak. Böylelikle Ay’a giden toplam insan sayısı 28’e çıkmış olacak. NASA ve Kanada Uzay Ajansı, dün yaptığı bir duyuru ile insanları 1972’deki Apollo 17 görevinden beri alçak yörüngenin ötesine taşıyacak ilk görev olan Artemis II’nin mürettebatını açıkladı.

Populer Science Türkiye'de yer alan detaylara göre 10 gün sürecek bu görev ile birlikte ekip, çekim alanı yardımıyla Ay’ın etrafından dolaşarak Dünya’ya geri dönecek.

ABD’nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde bulunan Johnson Uzay Merkezinde gerçekleştirilen bu büyük duyuruyu NASA’nın ortakları, politikacılar, bölgedeki öğrenciler, uluslararası astronotlar ve Apollo görevlerinin eski üyelerinden oluşan kalabalık bir grup yerinde izledi. Mürettebatı NASA’nın Uçuş Operasyonları Direktörü Norman Knight, NASA’nın Baş Astronotu Joe Acaba ve Johnson Uzay Merkezi Direktörü Vanessa White seçerken, NASA Başkanı Bill Nelson ve Kanada İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois Philippe Champagne de sahnede onlara eşlik etti.

Nihai kadroyu açıkladıktan sonra Knight “Siz Artemis neslisiniz” dedi. “Biz Artemis nesliyiz”. İşte, insanlığı bir sonraki Ay yolculuğunda temsil eden Amerikalı ve Kanadalı dört astronot:

Christina Koch – Görev Uzmanı, NASA

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) üç görev tamamlayan Koch, 2020 yılında bir kadın astronotun uzayda gerçekleştirdiği en uzun uçuş rekorunu kırdı. Michigan eyaletinde doğan astronot, öncesinde ise Güney Kutbu’nda araştırma yürütmüş ve Goddard Uzay Uçuş Merkezindeki cihazlarla deneyler yapmıştı. Artemis II mürettebatındaki tek uzman mühendis Koch olacak. Knight, kendisini takdim ettikleri sırada “Orada bir şeyin tamir edilmesi gerekince görev kontrol merkezinin kimi çağıracağını biliyorum” sözleriyle de izleyenleri güldürdü.

Koch, NASA’nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ile Ay’ın etrafında gerçekleştireceği çift yönlü yakın uçuşu şöyle aktarıyor: “[Ay’ın etrafında] dört günlük bir yolculuk olacak ve Orion’un her yönü test edilecek. Ay’ın uzak kısmına gidecek ve Atlantik’e ineceğiz. Peki heyecanlı mıyım? Kesinlikle. Fakat beni heyecanlandıran bir diğer şey de bu görevle beraber sizin coşkunuzu, hayallerinizi ve özlemlerinizi taşıyacak olmamız.”

Artemis II görevinin ardından Koch, resmi olarak Dünya yörüngesinin ötesine yolculuk eden ilk kadın olacak. Koch ve takımı, eve dönmeden önce Ay etrafında 10.300 km daire çizecek.

Jeremy Hansen – Görev Uzmanı, Kanada

Hansen’in eğitim tecrübesi, onu İtalya’da yer alan Sardinya bölgesinin kayalık mağaralarından ABD – Florida’nın Key Largo adası açıklarındaki okyanus tabanına ve Kuzey Kutup Dairesi’nin üstündeki dondurucu atmosfere getirmiş. Kanadalı jet pilotu, 2011 yılında UUİ’deki iletişim faaliyetlerine görev kontrol merkezinden önderlik etmiş. Fakat bu sefer uzaya ilk defa çıkacak. Hansen, Ay’a yapılacak bir uzay görevine katılan ilk Kanadalı da aynı zamanda.

“ABD’nin Ay’a yeniden kendi başına gidebilmesi çok değerli bir olay. Kanada, bu küresel anlayış ve liderlik için minnettarlık duyuyor” diyor Hansen düzenlenen basın toplantısında. Hansen ayrıca Kanada’nın bilim ve teknoloji alanında hevesli olduğunu vurguluyor: “Tüm bunların sonucunda bir Kanadalı, uluslararası bir ortaklıkla birlikte Ay’a gidiyor. Haydi gidelim.”

Victor Glover – Pilot, NASA

Glover, hem Dünya’da hem de Dünya dışında yetişmiş bir pilot. Kaliforniya’da doğan Glover, aralarında 2020 yılında UUİ’ye ilk ticari uçuşun yapıldığı SpaceX’in Crew Dragon Kapsülü de dahil olmak üzere 40’tan fazla aracı kullanmış ya da bu araçlarda bulunmuş. Etkinlik sırasında, kendisinin astronotluk mevkisindeki bu kapsamlı liderlik deneyiminden birçok kez bahsedildi. Artemis II kumandanı Reid Wiseman, “Son birkaç yılda benim rehberim oldu” diyor.

Gloover konuşmasında, insanlığın uzay yolculuğunun azametli geleceğinden bahsediyor: “Artemis II, Ay’a gidip gelmenin ötesinde bir görev. Bu yolculukta insanlığı Mars’a ulaştırmanın bir sonraki adımını temsil ediyor. Oraya ulaşmak için yapmamız gereken çok şey var ve bunu idrak etmiş bulunuyoruz.” Glover, Ay’a yolculuk edecek ilk Siyahi astronot olacak.

G. Reid Wiseman – Kumandan, NASA

Wiseman, uzaya dönük atılımında birçok şey gerçekleştirmiş. 2014 yılındaki bir UUİ seferinde, 300’e kadar bilimsel deneye katkı sağlayarak iki uzun uzay yürüyüşü yapmış. Maryland eyaletinde doğan Wiseman, 2020 yılından 2022 yılına kadar NASA’nın baş astronotu görevini üstlenip Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos ile diplomatik faaliyetlerin yürütülmesine öncülük etmiş.

Knight, Wiseman’ın askeri arka planından bahsederken “Bu kişi her zaman sendin” diyor. “Senin olman gereken buydu.”

Uçuş kumandanları, uzay görevleri sırasında çoğunlukla güvenlikten sorumlu. SLS roketi ve Orion uzay aracıyla yolculuk edecek ilk astronotlar olarak Artemis II mürettebatı; Dünya’nın atmosferinden çıktıkları, Ay’ın kütleçekim alanına doğru fırlatıldıkları, bu alanın etrafında döndükleri ve atmosfere yeniden güvenli bir giriş yapmaya çalıştıkları sırada NASA ve SpaceX’in yeni uçuş teknolojilerinin dayanıklılık ile istikrarını test edecek. Wiseman, diğer üç çalışma arkadaşının desteği ve görev kontrol merkezinin rehberliğiyle birlikte tüm bunlardan sorumlu kişi olacak.