40 yıl hatırı olan kahvenin, betona da hatırı var: Betonu yüzde 30 daha dayanıklı hale getiren yöntem!

Beton üretiminde kullanılan malzemeler artık sadece maden ocaklarından gelmiyor. Kahve telvesi, yüzde 30 daha dayanıklı bir beton elde etmek için kullanılan biyokömüre dönüştürülüyor. Bu sürdürülebilir yaklaşım, her yıl 10 milyar kilograma ulaşan kahve atıklarını çözümleme yolunda büyük bir adım.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 15:54
40 yıl hatırı olan kahvenin, betona da hatırı var: Betonu yüzde 30 daha dayanıklı hale getiren yöntem!
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Avustralya'daki RMIT Üniversitesi'nde çalışan mühendisler, kullanılmış kahve telvesinden ürettikleri biyokömürü beton üretiminde kullanarak malzemeyi yüzde 30 daha dayanıklı hale getiren bir yöntem geliştirdi.

Kahve atıkları, her yıl 10 milyar kilograma ulaşan bir atık miktarını oluşturuyor. RMIT'in yeni teknolojisi, bu kahve atıklarını 350 santigrat derecede düşük enerji tüketen sürdürülebilir bir işlemle biyokömüre dönüştürüyor.

Araştırmayı yürüten Dr. Rajeev Roychand, organik atıkların çevresel sorunlara yol açtığını ve bu yöntemin çözüm olabileceğini belirtti. Bu yenilikçi yaklaşım, atık kahve telvesinin atık sahalarına gitmek yerine inşaat malzemesi olarak kullanılmasını amaçlıyor.

Yenilik, kahve atıklarını çevre sorununa çözüm olarak sunarken aynı zamanda inşaat sektöründe kullanılabilir hammadde kaynaklarını artırarak çevresel etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Bu yeni yöntem, inşaat sektöründe kullanılan ham maddelerde döngüsel ekonomi yaklaşımının benimsenmesine ve doğal kaynakların daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayabilir.

RMIT Üniversitesi'nin araştırma ekibi, biyokömürün yanı sıra farklı organik atık türevlerini de inceledi. Bu çalışmalar, atık yönetiminde çevresel dostu alternatiflerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.


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