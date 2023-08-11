Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Evde yapacağınız bu karışım 6 haftada sizi selülitlerden kurtaracak...

Yayınlanma: 11.08.2023 - 15:39

Güncelleme: 11.08.2023 - 15:39

Kahve telvesinin mucizesini Murat Topoğlu açıkladı. Evde yaptığınız Türk kahvesinin telvesini çöpe atmak yerine selülitlerinizden kurtulmak için kullanabilirsiniz. Evde hazırlayacağınız bu karışım ile selülitlerinizden 6 haftada kurtulacaksınız...

SELÜLİTLERDEN KURTULMANIN DOĞAL FORMÜLÜ!

Türk kahvesinin telvesi ile selülitlerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Murat Topoğlu, bu formülü uygularken diyet yapmanında önemli olduğunu vurguluyor.

SELÜLİTLERDEN KURTARACAK DOĞAL KARIŞIMIN MALZEMELERİ:

Türk Kahvesi telvesi, (içtiğiniz Türk kahvesi telvesini veya içmeden Türk kahvesini direk kullanabilirsiniz) pul biber, bal, zeytinyağı, kabartma tozu

SELÜLİTLERDEN KURTARACAK DOĞAL KARIŞIMIN HAZIRLANIŞI:

2 kaşık kahve, 2 kaşık kabartma tozu ve 1 kaşık zeytinyağını kaseye koyarak karıştırın.

Karışımınız Jel kıvamına geldikten sonra üzerine 2 kaşık bal ekleyin ve yeniden karıştırın.

Son olarak bir tutam pul biberi selülitlerinizi yok edecek olan karışımınızın içine ekleyin.

SELÜLİTLERDEN KURTARACAK DOĞAL KARIŞIMIN UYGULANIŞI:

Selülitlerinizi yok edecek bu karışımı selülitli bölgenize güzelce yedirerek sürün. Bir süre selülitli bölgeyi ovaladıktan sonra karışımı uyguladığınız böyleyi streç film ile kapatın. 1 saat kaldıktan sonra streçi çıkarın ve karışımın olduğu bölgeyi temizleyin. Bu karışımını haftada 1 kez ve en az 6 hafta boyunca yapmanız gerekmektedir.

TÜRK KAHVESİ FAYDALARI NELERDİR?

Kanser riskini azaltır

Sindirime yardımcı olur

Zihinsel gerilemeye karşı korur

Stresi azaltır

Odaklanmayı artırır

Cilt sağlığına yardımcı olur

Enerji seviyesini artırır

Karaciğeri korur

SELÜLİT NEDİR?

Selülit sıklıkla uyluk, kalça ve karın bölgesindeki deri ve deri altı yağ dokusunu etkileyerek portakal kabuğu görünümü olarak tanımlanan girintili çıkıntılı bir dokuya neden olan bölgesel metabolik bozukluk olarak tanımlanabilir. Portakal kabuğu dokusu, derinin altında biriken ve genişleyen yağ hücreleri ile cilt yüzeyine dik uzanan ve septa adı verilen lifli bantların bir araya gelmesiyle ortaya çıkar.

SELÜLİT NEDEN OLUR?

Selülitin kesin nedeni bilinmemektedir, ancak deri altındaki bağ dokusu ile yağ tabakası arasındaki etkileşimin bir sonucu olduğu anlaşılmıştır. Selülitin olası nedenleri arasında hormonal değişiklikler, genetik faktörler, kilo alımı veya kilo kaybı, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı veya sigara kullanımı bulunur. Bunların dışında dar kıyafetlerin ve çok fazla oturmanın da selülite neden olabildiğine yönelik kanıtlar vardır.