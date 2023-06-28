Artık Windows kullanmak için PC gerekmeyecek

Yayınlanma: 28.06.2023 - 17:15

Güncelleme: 28.06.2023 - 17:15

Microsoft, Windows 365 adlı bulut tabanlı hizmetiyle ticari alanda Windows'u daha fazla kullanıma sunarken, aynı fikri tüketiciler için de genişletmek istiyor.

The Verge'ün haberine göre, şirketin Haziran 2022 tarihli iç sunumunda, "Windows 365'i kullanarak buluttan herhangi bir cihaza tam bir Windows işletim sistemi aktarma" fikri tartışıldı.

Bu sunum, Microsoft'un genel oyun stratejisini ve diğer iş birimleriyle ilişkisini içerdiği için devam eden FTC ve Microsoft davasının bir parçası olarak ortaya çıktı.

Belgelere göre Microsoft, 'Windows 11'i giderek daha fazla buluta taşımak' için 'Modern Yaşam' adını verdiği bir projeyi başlattı.

Windows 365, cihazlara tam sürüm Windows işletim sistemi sunan bir hizmet olarak faaliyet gösteriyor. Ancak bu hizmet şu ana kadar sadece ticari müşterilere yönelikti. Ortaya çıkan son bilgilere göre Microsoft bunu Windows 11'e entegre etmeye başladı. Gelecekteki bir güncelleme, Windows 11 cihazlarının açılışta yerel sürüm yerine doğrudan bir Bulut PC örneğinde oturum açmasını sağlayacak olan "Windows 365 Boot"u bulunacak. Windows 365 Switch ise Bulut PC'lerini Task View (sanal masaüstleri) özelliğine entegre etmek için Windows 11'e yerleştirilmiş.