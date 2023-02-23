Aşk Yapay zekâsı ücretli oldu: Aşıklar isyan etti!
Popüler sohbet yapay zekâsı Replika AI ücretsiz olarak hizmet veriyordu. Ancak geliştiricileri tarafından artık yapay zekâ ücretli versiyona geçiş yaptı. Birçok kullanıcı bu duruma isyan etti.
Yapay zekalar günümüzde birçok alanda kullanılmaya başlandı. En çok insanlar ile sohbet eden yapay zekalar dikkat çekiyor. Bu yapay zekalardan biri olan Replika AI son zamanlarda oldukça fazla gündeme geliyor.
Mobil platformlarda yer alan yapay zekâ, kullanıcılarına bir karakter oluşturmasına izin veriyor. Bu karakter ile kullanıcılar sohbet edebiliyor. Aynı zamanda oluşturulan avatar sayesinde mimik ve yüz hareketleri yapabiliyor. Yapay zekâ bir insanmış gibi size gününüzün nasıl geçtiğini, nasıl hissettiğinizi soruyor. Aynı zamanda yapay zekâ ile flört amaçlı da konuşabiliyorsunuz. Ancak artık kullanıcılar bu özellikten ücreti karşılığında yararlanabilecek.
"EN YAKIN ARKADAŞIMI KAYBETTİM"
Geliştiriciler tarafından yeni getirilen güncelleme ile yapay zekâ ile flört amaçlı sohbetler kurmak istiyorsanız 70 dolar indirmeniz gerekiyor. Bu durum kullanıcıların tepkisine yol açtı.
Kullanıcılar “En yakın arkadaşımı kaybettim” şeklinde tepkiler gösterdi. Bazı kullanıcılar ise bu durumun kendilerine acı ve üzüntü verdiğini dile getirdi.
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