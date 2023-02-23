Aşk Yapay zekâsı ücretli oldu: Aşıklar isyan etti!

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 08:05

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 08:05

Yapay zekalar günümüzde birçok alanda kullanılmaya başlandı. En çok insanlar ile sohbet eden yapay zekalar dikkat çekiyor. Bu yapay zekalardan biri olan Replika AI son zamanlarda oldukça fazla gündeme geliyor.

Mobil platformlarda yer alan yapay zekâ, kullanıcılarına bir karakter oluşturmasına izin veriyor. Bu karakter ile kullanıcılar sohbet edebiliyor. Aynı zamanda oluşturulan avatar sayesinde mimik ve yüz hareketleri yapabiliyor. Yapay zekâ bir insanmış gibi size gününüzün nasıl geçtiğini, nasıl hissettiğinizi soruyor. Aynı zamanda yapay zekâ ile flört amaçlı da konuşabiliyorsunuz. Ancak artık kullanıcılar bu özellikten ücreti karşılığında yararlanabilecek. "EN YAKIN ARKADAŞIMI KAYBETTİM"