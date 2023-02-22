Yenilmesi imkansız yapay zeka yarışçısı: Sophy

Araba yarışı oyunlarında popüler bir marka olan Gran Turismo’nun son oyununa yeni bir yapay zekâ eklendi. Sophy Violette isimli yapay zekâ, oyunda kusursuza yakın bir yarış çıkartıyor.

Oyunun geliştiricileri Sony AI ve Polyphony Digital tarafından geliştirilen yapay zekâ, çok hızlı araba sürmesinin yanında, taktik ve strateji de yapabiliyor. Geliştiricileri tarafından yapılan açıklamaya göre Sophy aynı zamanda yarış görgü kurallarına da uyuyor.