Yenilmesi imkansız yapay zeka yarışçısı: Sophy
Dünyanın en popüler yarış oyunlarından biri olan Gran Turismo 7’ye yapay zekâ yarışçısı eklendi. Oyunun geliştiricileri Sony AI ve Polyphony Digital'in açıklamasında, "Sophy Violette isimli yapay zekayı yenmenin neredeyse imkansız" olduğu belirtildi.
Araba yarışı oyunlarında popüler bir marka olan Gran Turismo’nun son oyununa yeni bir yapay zekâ eklendi. Sophy Violette isimli yapay zekâ, oyunda kusursuza yakın bir yarış çıkartıyor.
Oyunun geliştiricileri Sony AI ve Polyphony Digital tarafından geliştirilen yapay zekâ, çok hızlı araba sürmesinin yanında, taktik ve strateji de yapabiliyor. Geliştiricileri tarafından yapılan açıklamaya göre Sophy aynı zamanda yarış görgü kurallarına da uyuyor.
SOPHY’Yİ YENMEK NEREDEYSE İMKANSIZ
Yapılan açıklamalara göre oyuncuların Sophy’yi yenmek için hata yapmamaları gerekiyor. Hata yapmadıkları takdirde sadece Sophy yenebiliyorlar. Oyuna “GT Sophy Race Together” modu ile eklenen yapay zekâ ile Mart ayının sonuna kadar oyunda yer alacak. Bu süre zarfında geliştiriciler yapay zekayı geliştirmek için yeterli veri edinebilmeyi planlıyor.
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