Askeri operasyonlarda kullanılan DAR deprem bölgesinde!

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:41

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 19:41

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elibstan ilçelerinde yaşanan iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu çalışmalara destek veriyor. Ayrıca Huawei, Reddbull gibi firmalar da kurtarma faaliyetlerine maddi ve teknolojik olarak destek sağlıyor.

Bu firmalardan biri olan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ. askeri operasyonlar için ürettiği “Duvar Arkası Radar (DAR)” cihazını bölgeye yolladı.

İlk defa savunma sanayisi dışında kullanılan DAR, gelişmiş radarları sayesinde enkaz altında kalanların hareketlerini ve nefes alışverişlerini tespit edebiliyor. Bu sayede enkaz altında kalanların tam konumları belirlenebiliyor. Ekiplerin yaptığı açıklamaya göre DAR kullanılarak enkaz altından şimdiye kadar 20’den fazla insan kurtarıldı.