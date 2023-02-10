Askeri operasyonlarda kullanılan DAR deprem bölgesinde!
Deprem bölgesine enkaz altında kalanları tespit etmek için askeri operasyonlarda kullanılan “Duvar Arkası Radar” gönderildi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elibstan ilçelerinde yaşanan iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu çalışmalara destek veriyor. Ayrıca Huawei, Reddbull gibi firmalar da kurtarma faaliyetlerine maddi ve teknolojik olarak destek sağlıyor.
Bu firmalardan biri olan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ. askeri operasyonlar için ürettiği “Duvar Arkası Radar (DAR)” cihazını bölgeye yolladı.
İlk defa savunma sanayisi dışında kullanılan DAR, gelişmiş radarları sayesinde enkaz altında kalanların hareketlerini ve nefes alışverişlerini tespit edebiliyor. Bu sayede enkaz altında kalanların tam konumları belirlenebiliyor. Ekiplerin yaptığı açıklamaya göre DAR kullanılarak enkaz altından şimdiye kadar 20’den fazla insan kurtarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kızacak ama...' diyerek Tarkan'ın adını açıkladı
- Naci Görür uyardı: 'Olasılık 70’lere çıktı'
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- Sahibi kaçarken yakalandı
- Celal Şengör: 'Erdoğan tamamen başarısız oldu!'
- İmamoğlu'na saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Turgay Güler, AHBAP'ı ve Haluk Levent'i hedef aldı
- Bu hale nasıl geldi?
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor!
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş depremi' açıklaması