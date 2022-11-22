Askeri uçakların geleceği: İlk kez yüzde 100 SAF ile uçuldu

22 Kasım 2022 Salı, 09:50

Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), Airbus ve Rolls-Royce gibi sektör ortaklarıyla beraber bir askeri uçak kullanarak dünyanın ilk yüzde 100 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) uçuşunu gerçekleştirdi. Airbus A330 ticari jet uçağının kullanıldığı bu uçuş RAF Voyager kullanılarak gerçekleştirildi. Birleşik Krallık hava sahasında gerçekleştirilen uçuş bir ilki barındırıyordu zira ilk yüzde 100 sürdürülebillir yakıtla gerçekleşen uçuş oldu.

İLK KEZ YÜZDE 100 SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVACILIK YAKITI İLE BAŞARIYLA UÇULDU

RAF Voyager, tüm motarlarında SAF ile beslendi ve Oxfordshire üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Hem askeri hem de sivil havacılık uçakların geleceği için dikkat çeken bu gelişme, yemeklik yağ gibi atıklardan oluşturulan yakıtların başarısını ortaya koydu. RAF Voyager yaklaşık 90 dakika havada kalmayı başardı.

İNGİLTERE'NİN 2040 VE 2050 İÇİN DE PLANLARI VAR

Atık yağlarla sürdürülebilir hammaddelerden üretilen sürdürülebilir havacılık yakıtının karbon emisyonu günümüzde kullanılan geleneksel jet yakıtlarından yüzde 80 daha düşük seviyede olduğu aktarıldı. İngiltere’nin bu girişime ek olarak 2040 yılına kadar dünyanın ilk karbon sıfır Hava Kuvvetleri filosuna öncülük etme gibi bir hedefi daha var. İngiltere 2050 yılına kadar da tüm sera gazı emisyonlarını net sıfır olmasına yönelik yönetmelikler getiriyor.

İngiltere Savunma Bakanı Barones Goldie başarıyla gerçekleştirilen uçuş hakkında bir açıklama yaptı:

"Kraliyet Hava Kuvvetleri, çalışır durumdaki Voyager uçaklarından birinde yüzde 100 sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanarak Birleşik Krallık'ın ilk askeri hava taşımacılığı uçuşunu gerçekleştirdi. Bu başarıdan haklı olarak gurur duymalılar. Bu, RAF için bir dönüm noktası ve ABD için heyecan verici bir gelişme.’’

Uçuş hakkında açıklama yapan bir diğer isim Airbus Defence Space CEO’su Michael Schoellhorn oldu. Uçuşun dönüm noktası niteliğiğne vurgu yapan Schoellhorn, bu test uçuşunda havacılıkta öncü olma amaçlarına bir adım daha yaklaştıklarını ve ilerleyen süreçte çok daha başarılı sonuçlarla karşılaşmayı beklediklerini söyledi.