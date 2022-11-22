Astronotlar uzayda taze domates ve yoğurt üretecek!

22 Kasım 2022 Salı, 07:20

Uzun yıllardır astronotların uzayda bulundukları sürede daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri için araştırmalar yapılıyor. Özellikle tükettikleri besinlerin tazeliğinin korunması ya da taze sebze ve meyvelerin tüketilmesi için çalışmalar sürerken, başarılı testler gerçekleştiriliyor.

UZAYDA TAZE DOMATES VE YOĞURT ÜRETİLMESİ BEKLENİYOR

NASA'nın kendi internet sitesinde aşama aşama aktardığı süreçte yeni seçenekler dahil oldu. Astronotların lezzetli ve taze domatesleri yetiştirmesinin yanında sağlıklı yoğurt ve kefir üretmeleri de mümkün olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları için yoğurt mayalamak ve taze domates yetiştirmek için düzenekler geliştirildi.

Geliştirilen düzenek sisteminde uzaya gönderilen domatesler yapay yerçekimi ve ışıkta bitki yetiştirme çalışmalarının son aşaması olarak gösteriliyor. NASA'nın aktardığı kadarıyla son birkaç yıldaki çalışmalar yeşil yapraklı bitkilere odaklanıyordu. Veg-05 ise bu noktada bir ilki barındırıyor ve bodur domates gibi daha sulu ve farklı besinlerin yetiştirilmesinin aşamalarının test edilmesini gözlemleyecek.

EN İYİSİNİ BULANA KADAR TESTLER DEVAM EDECEK

Astronotların taze besinlere ulaşmasını sağlamak için ışık kalitesi, gübre, mikrobiyal gıda güvenliği, besin değeri ve tadın yanı sıra pek çok değişken de incelenecek. Söz konusu süreçte 104 günlük büyüme dönemi gözlemlenecek. En iyi domatesi elde etmek için en iyi ışık ve besin parametleri hesaplanacak.

Bu taze sebze meyve yetiştiriciliğinin yanında bir de yoğurdun mayalanması da sağlanacak. Söz konusu çalışma ise BioNutrients-2 olarak adlandırılıyor. Çalışmada astronotların yoğurt ve kefir gibi sağlıklı besinleri üretebilmesi hedefleniyor.

Bakteriler ve mayalar sıklıkla yapılan bazı deneyler için değiştiriliyor. Bu çalışmada da sağlıklı kalmak kaydıyla en uzun raf ömrü sağlayan süt ürünlerinin üretilmesi amaçlanıyor.