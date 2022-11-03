Shenzhou-14 astronotları Mengtian laboratuvar modülüne girdi
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-14 astronotları Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülüne başarılı şekilde girdi.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, Shenzhou-14 astronotları Çin'in uzay istasyonu Tiangong'un Mengtian laboratuvar modülüne Perşembe günü Beijing saati ile 15.12'de (TSİ 10.12) başarılı şekilde girdi.
Uzay istasyonundaki Shenzhou-14 mürettebatı bunun ardından, Tianzhou-5 kargo gemisi ve mürettebatlı Shenzhou-15 uzay gemisini karşılayacak.
İLK MÜRETTEBAT ROTASYONUNU GERÇEKLEŞTİRECEK
Shenzhou-14 ve Shenzhou-15 mürettebatı daha sonra Çin'in uzay tarihinde yörüngede yapılacak ilk mürettebat rotasyonunu gerçekleştirecek.
Mengtian, Perşembe sabahı yörüngede transpozisyonunu başarılı şekilde tamamlamıştı.
Uzay istasyonunun T şeklindeki temel konfigürasyonunu oluşturan bu gelişme, Çin'in uzay istasyonunun tamamlanmasına yönelik önemli bir adımı temsil etti.
Çin, uzay laboratuvarı modülü Mengtian'ı 31 Ekim'de uzaya fırlatmış, bu da ülkenin uzay istasyonu Tiangong'un inşasını son aşamaya getirmişti.
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