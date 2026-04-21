Uzun bir süredir oyunseverler tarafından beklenen Assassin’s Creed Black Flag Resynced için 23 Nisan tarihi verildi. Türkiye saatiyle 19.00'da tanıtılacak oyun için ilk fragman ve oynanış ile ilgili ayrıntılar belli olmuş olacak.

Etkinlik, Ubisoft'un YouTube ve Twitch hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Assassin’s Creed Black Flag, 2013 yılında piyasaya sürülmüştü ve 18 yüzyılda Karayipler'de geçiyordu. Korsan hikayesine odaklanan oyunun yeni versiyonunda neler değişti, eklemeler ya da çıkarmalar neler henüz bilinmiyor.

Oyunun yeni versiyonu için paylaşılan tek veri resmi olarak paylaşılan görsel.