Assassin's Creed Shadows 3 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı

Yayınlanma: 30.03.2025 - 00:45

Güncelleme: 30.03.2025 - 00:45

Ubisoft'un merakla beklenen oyunu Assassin's Creed Shadows ertelemelerin ardından 20 Mart 2025 tarihinde çıkış yapmıştı. Oyunun çıkışının ardından ilk haftasında 3 milyon oyuncuyu aştığı açıklandı. Oyuncu sayısının her geçen gün artması oyuna olan ilginin yüksek olduğunu gösteriyor.

Assassin's Creed Shadows ile ilgili olarak eleştiri yapan oyuncular da vardı. Oyunun genel anlamda hikayesini beğenilmese de, iki karakter arasında geçiş yapılması ve genel olarak farklı karakterlerde farklı yeteneklere sahip olunması oldukça beğenildi.

Serinin beklenen oyunlarından biri olması ve ilk kez Japonya'da geçen bir bölüm olması oyunseverlerin ilgisini oldukça çekmiş görünüyor.

Ubisoft sosyal medya üzerinden duyurduğu bu oyuncu sayısıyla aslında önceki serilere göre de önemli bir çıkış yaptı. Assassin's Creed Shadows, serinin tarihindeki en yüksek günlük satış gelirine sahip ikinci oyun oldu.

En yüksek günlük satış ise serinin bir diğer oyunu olan ve 2020 yılında çıkan Assassin's Creed Valhalla oluyor.