Assassin's Creed Syndicate için gelen güncelleme

Yayınlanma: 20.11.2024 - 23:24

Güncelleme: 20.11.2024 - 23:24

Ubisoft'un sevilen oyun serisi için 9 yıl sonra güncelleme desteği geliyor. Assassin's Creed Syndicate için gelecek olan güncelleme Xbox Series X ve S modelleri ve PlayStation 5 ve 5 Pro modellerinde daha akıcı bir performans sunacak.

Şirketin 2015 yılında piyasaya sürdüğü oyun, o dönemki konsollarda iyi çalışıyordu. Ancak günümüzde daha iyi konsollar 4K ve 60FPS'yi destekliyor. Oyunun da desteklemesi adına güncelleme sunmaya karar veren Ubisoft, resmi olarak duyuruyu yaptı.

Aktarıldığına göre bu güncelleme sayesinde Xbox Series X ve PlayStation 5 sahipleri, oyunu 4K çözünürlükte ve 60FPS hızında oynayabilecek ancak Xbox Series S çözünürlük tarafında 1080p ile sınırlı olacak.

Oyun daha önce Xbox One ve PlayStation 4 için 30FPS hızda ve 900p çözünürlükte oyananabiliyordu.