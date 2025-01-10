Assassin's Creed Shadows'un çıkışı tekrar ertelendi! İşte yeni tarih

Yayınlanma: 10.01.2025 - 19:36

Güncelleme: 10.01.2025 - 19:36

Ubisoft imzalı Assassin's Creed Shadows için daha önce 2024 yılının kasım ayı açıklanmıştı. Ancak istenilen sürede tamamlanamayan oyunun çıkışı 2025 yılının şubat ayına ertelenmişti. Oyunun yeni erteleme haberinde ise eğer bir aksilik olmazsa tarih 20 Mart 2025 olarak açıklandı.

ASSASSIN'S CREED SHADOWS İÇİN YENİ ÇIKIŞ TARİHİ

Ubisoft, bir süredir geliştirdiğini söylediği Assassin's Creed Shadows'u serinin diğer oyunlarından farklı olarak Japonya'da geçecek bir açık dünya oyunu olarak tasarladı.

Yeni Assassin's Creed oyunu daha önce 'Red' ismiyle çıkacağı söylenmişti ancak isim değişikliği ile oyunun adı Assassin's Creed Shadows haline geldi.

Assassin's Creed serisinin başındaki isimlerden olan Marc-Alexis Coté, oyun süreci hakkında açıklama yaptı:

“Zaten büyük ilerlemeler kaydetmiş olsak da, oyuncu geri bildirimlerini daha iyi uygulayarak, daha ilgi çekici bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bu süreçte bize destek veren hayranlarımıza ve yorulmadan çalışan ekiplerimize yürekten teşekkür ediyoruz.”

Oyunun bu şekilde ertelenmesi Ubisoft'un mali tarafta yaşadığı zorluklardan kaynaklanıyor. Şirket geçen yıl çıkan Star Wars Outlaws oyunuyla satış beklentilerini karşılayamamıştı. Bu durum da Assassin's Creed Shadows'un çıkış tarihinin gecikmesine neden olmuş görünüyor.

Oyun açıklanan yeni tarihte PC, Xbox Series X ve S, PlayStation 5 için sunulacak.