Assassin's Creed'in mobil oynu Jade için ilk görüntüler

19 Aralık 2022 Pazartesi, 13:12

Akıllı telefon tarafı için onlarca oyun geliştiriliyor bazıları çok tutarken, bazıları adı duyulmadan silinip gidiyor ancak Assassin's Creed'in mobil tarafı için geliştirilen Assassin's Creed Jade merakla bekleniyor. Ubisoft oyun dünyası için heyecanlandıran duyurulan yapmış sevilen Assassin's Creed serisi için yeni DLC ve oyunların yolda olduğunu duyurmuştu.

Onlardan biri olan Assassin's Creed Jade, mobil oyun olarak geliştiriliyor ve ilk görüntülerle bizleri karşılıyor.

YENİ MOBİL OYUN HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Kod adı Jade olduğu söylenen mobil oyunun, açık dünyaya sahip olacağı ve antik Çin'de geçeceği belirtilmişti. Oyundan logo dışında bir görsel paylaşılmamış ve merak uyandırılmıştı. Bu aşamada geliştirilen oyuna ait olduğu söylenen bir video sızdırıldı. Bu videoya göre mobil oyunda oldukça iyi grafikler yer alacak.

Video kısa süre içinde telif hakları sebebiyle kaldırıldı.

Ana oyunun oynanış dinamiklerine de sadık kalması beklenen mobil oyunun, ilerleyen dönemde resmi olarak duyurulan bilgilerle gündeme daha çok gelmesi bekleniyor.