'Asteroid' alarmı! 'Gezegen katili' için uyarı verildi

01 Kasım 2022 Salı, 16:52

ABD'li bilim insanları, potansiyel olarak en tehlikeli asteroidin Dünya ile yollarının kesişebileceği konusunda uyarıda bulundu.

NTV'de yer alan habere göre Carnegie Bilim Enstitüsü'nün Dünya ve Gezegenler Laboratuvarı'ndan gök bilimci Scott Sheppard, şu ana kadar yaklaşık 1,5 kilometre çaplarıyla "gezegen katili" olarak nitelendirilen boyutta, Dünya'ya yakın 2 asteroid keşfettiklerini duyurdu. Bu asteroidlerden yalnızca "2022 AP7"nin Dünya için potansiyel tehlike oluşturacak yörüngede bulunduğu açıklandı.