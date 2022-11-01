'Asteroid' alarmı! 'Gezegen katili' için uyarı verildi

ABD'li bilim insanları, Dünya'ya yakın bir konumda 'gezegen katili' olarak nitelendirilen boyutta 2 asteroid keşfettiklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 16:52
'Asteroid' alarmı! 'Gezegen katili' için uyarı verildi
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ABD'li bilim insanları, potansiyel olarak en tehlikeli asteroidin Dünya ile yollarının kesişebileceği konusunda uyarıda bulundu.

NTV'de yer alan habere göre Carnegie Bilim Enstitüsü'nün Dünya ve Gezegenler Laboratuvarı'ndan gök bilimci Scott Sheppard, şu ana kadar yaklaşık 1,5 kilometre çaplarıyla "gezegen katili" olarak nitelendirilen boyutta, Dünya'ya yakın 2 asteroid keşfettiklerini duyurdu. Bu asteroidlerden yalnızca "2022 AP7"nin Dünya için potansiyel tehlike oluşturacak yörüngede bulunduğu açıklandı.


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