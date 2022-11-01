'Asteroid' alarmı! 'Gezegen katili' için uyarı verildi
ABD'li bilim insanları, Dünya'ya yakın bir konumda 'gezegen katili' olarak nitelendirilen boyutta 2 asteroid keşfettiklerini duyurdu.
ABD'li bilim insanları, potansiyel olarak en tehlikeli asteroidin Dünya ile yollarının kesişebileceği konusunda uyarıda bulundu.
NTV'de yer alan habere göre Carnegie Bilim Enstitüsü'nün Dünya ve Gezegenler Laboratuvarı'ndan gök bilimci Scott Sheppard, şu ana kadar yaklaşık 1,5 kilometre çaplarıyla "gezegen katili" olarak nitelendirilen boyutta, Dünya'ya yakın 2 asteroid keşfettiklerini duyurdu. Bu asteroidlerden yalnızca "2022 AP7"nin Dünya için potansiyel tehlike oluşturacak yörüngede bulunduğu açıklandı.
Video Haberler
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Tüm Türkiye dikkat! Sakın paniklemeyin
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- Siyasete yakışmayan üslup!
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- İstifa sırası Deniz Baykal'da mı?
- 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- Seçmen kimi istiyor?
- Cumhuriyetle kavga edilmez