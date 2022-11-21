NASA insanların Ay'a ne zaman yerleşeceğini açıkladı
NASA'nın Orion görevinin başındaki isim, insanların Ay'a ne zaman yerleşeceğini açıkladı. Açıklanan tarih beklediğimizden daha yakın...
Artemis göreviyle birlikte bir kez daha Ay’a dönmeyi planlayan NASA, önümüzdeki 10 yıllık süreçte insanların Ay’a yerleşeceğini düşünüyor. Böylece Ay’da uzun süreli deneyler gerçekleştirilebilecek.
NASA, Orion aracının fırlatmasını gerçekleştirerek Artemis 1 görevini hayata geçirmişti. NASA’nın Orion görevinin başındaki isim olan Howard Hu, Ay görevlerinin geleceği hakkında ilgi çekici açıklamalarda bulundu.
Webtekno'nun haberine göre Ay’dan yaklaşık 130 bin kilometre mesafede bulunan Orion aracı fırlatıldığında bir açıklamada bulunan Hu, “İnsanlı uzay uçuşları için tarihi bir gün” ifadesini kullanmıştı. Bu ifadenin altında yatan anlam, düşündüğümüzden daha derin olabilir.
SÖYLENENE GÖRE GELECEK 10 YILDA AY'DA YAŞAMAYA BAŞLAYABİLİRİZ
Bir televizyon programına konuk olan Hu, yaptığı açıklamalarda Artemis görevinin geleceğini de açıklamış oldu. NASA için Orion aracının fırlatılmasının tarihi bir görev olduğunu yenileyen Hu, “Bu aynı zamanda insanlı uzay uçuşlarını ve derin uzayın keşfini seven herkes için tarihi bir gün” ifadelerini kullandı.
Ay’a geri dönüşün sürdürülebilir bir programla yapılması gerektiğini ifade eden Hu, Orion’ın yeniden Ay’a iniş için insanları taşıyacağını ifade etti. Ardından da şu anda gerçekleştirilen uçuşun başarılı olması durumunda insanlı olarak yenileneceğini hatırlattı. Böylece 1972’deki son seferden 50 yıl sonra yeniden Ay’a ayak basılmış olacak.
Şu anda devam eden görevin iyi ilerlediğini söyleyen Hu, tüm sistemlerin çalıştığını ve ekiplerin de uzay aracını Ay’ın etrafında bir yörüngeye oturtacak olan ateşleme için çalıştığını ifade etti.
Artemis 1 görevinin önemli aşamalarından biri aracın Dünya’ya sağlam bir şekilde indirilmesini sağlamak. Aracın atmosfere saatte 38 bin kilometre hızla girmesi durumunda aracın maruz kalacağı sıcaklık 3000 derece olacak.
Hu’nun açıklamalarına göre Artemis 1 görevinin devamında Ay yüzeyinde yerleşik hayata geçiş hızlanacak, 10 yıllık dönemde Ay’da insanlar yaşamaya başlayacak. Bilimsel amaçlı bu çalışmalar, özellikle Ay’ın güney kutbunda su bulunup bulunmadığına odaklanacak. Böylelikle Mars gibi gezegenlere insanlığın ayak basabilmesi için Ay, önemli bir üs haline gelecek.
Orion kapsülü 11 Aralık’ta Dünya’ya dönecek.
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