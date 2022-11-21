NASA, Ay'da koloni kurmaya hazırlanıyor

21 Kasım 2022 Pazartesi, 15:52

NASA'nın Orion [uzay aracı] programını yöneten Howard Hu'ya göre, insanlar önümüzdeki 10 yıl içerisinde Ay'a giderek uzun süreler kalmaya başlayacak.

"TARİHİ BİR GÜN..."

Unilad'in haberine göre Hu, BBC'nin Sunday with Laura Kuenssberg programına konuk oldu ve yakın gelecekte Ay yüzeyinde yapılan görevlerlerde insan gücünden faydalanabilineceğini söyledi.

Hu ayrıca, Orion'u taşıyan Artemis roketinin Çarşamba günü (16 Kasım) uzaya fırlatılmasının, "İnsanlı uzay uçuşu için tarihi bir gün" olduğunu sözlerine ekledi.

"YAŞAMAKTAN ÖTE BİR ŞEY"

İnsansız uzay aracının komutan koltuğuna bir manken yerleştirildiğini söyleyen Hu, Ay'da ne zaman insan göreceğimiz sorusuna cevaben şu ifadeleri kullandı:

"[Bu durum] yüzeyde ne kadar kalacağımıza bağlı olacak. İnsanlar habitatlarda yaşayacak ve keşif araçları olacak. NASA'da üzerinde çalıştığımız şey de bu. Yani sadece insanları Ay'a götürmek için değil, insanları Ay'ın yüzeyine çıkarmak için de çalışıyoruz ve bunun için de bir altyapıya sahip olmaları gerekiyor. Nihayetinde bu, yaşamaktan öte bir şey, esasen bilim ve jeolojik bir araştırma projesi yönetiyoruz..."

ORİON UZAY GÖREVİ

Ağustos ve Eylül aylarında teknik sorunlar yüzünden fırlatılması başarızılıkla sonuçlanan Orion, 16 Kasım'da Florida'ki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla uzaya fırlatıldı ve şu anda Ay'dan yaklaşık 133 bin kilometre uzakta.

Hu konuya ilişkin demecinde, "Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil tüm dünya için, uzun vadeli uzay keşiflerine attığımız öncü bir adım. Bence bu NASA, insanlı uzay uçuşları ve derin uzay araştırmalarını takip eden herkes için tarihi bir gün" dedi.

Hu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ay'a geri dönüyoruz, sürdürülebilir bir program için çalışıyoruz ve planımız, uzay aracının Ay'a inecek insanları taşıması..."