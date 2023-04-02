Asus, ACRONYM ile geliştirdiği oyuncu tabletini tanıttı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 08:45

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 08:45

Teknoloji tarafında özellikle bilgisayarlarıyla bilinen Asus, giyim markası ACRONYM ile yaptığı iş birliği sonucunda oyunculara özel bir tablet tanıttı. Bu tablet oyunları kaldırması ve diğer günlük kullanım tabletlere göre daha kuvvetli sisteme sahip olmasıyla öne çıkıyor.

OYUNCU TABLETİ OLDUKÇA YÜKSEK FİYATLI OLACAK

Asus daha önce ROG ZEPHYRUS G14-ACRNM dizüstü bilgiyarında Berlin merkezli ACRONYM ile ortaklık kurmuştu.

Dizüstü bilgisayarın dikkat çekmesi sonucu yeni bir ortaklık ile gündeme gelen şirketlerin elinden yeni bir tablet çıktı. ROG Flow Z 13 ACRNM RMT02 adı verilen cihaz, hem kompakt hem de şık bir tasarıma sahip olarak tanıtıldı.

Cihaz metal hatlarıyla öne çıkarken kullanıcı istediği takdirde özel korunaklı kapak sistemi sayesinde çanta gibi omzuna takabiliyor.

Söküp takılabilir klavye sistemine ek olarak Nvidia GeForce RTX 4070 GPU ve Intel CoreTM i9-13900H işlemciye sahip. Bir diğer yandan 1 TB SSD, 32 GB RAM, 500 NITS parlaklıkta ekran, 165 Hz yenileme hızı ve yüzde 100 DCI-P3 dokunmatik ekran yer alıyor.

Cihaz 3 Nisan'da Amazon'da 2 bin 499 dolardan satışa çıkıyor. İlerleyen dönemde Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise henüz bilinmiyor.