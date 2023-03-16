Oyun telefonu Asus Rog Phone 7’nin işlemcisi ortaya çıktı

Tayvan merkezli teknoloji firması olan Asus son yıllarda telefon pazarına ağırlık vermiş durumda. Şirket çıkardığı güçlü “oyuncu” telefonları ile ön plana çıkıyor.

Geekbench’de görülen verilere göre Asus’un yeni telefonu Qualcomm’un Snapdragon 8 gen 2 işlemcisini kullanacak. 4nm teknolojisi ile üretilen işlemci Ray Tracing’i destekleyen Adreno 740 grafik birimine sahip.

Asus’un yeni cihazında tahminlere göre 18 GB RAM’e sahip olacak. Cihazın batarya tarafında ise 65W destekli 6.000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor.