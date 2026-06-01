Cumhuriyet Gazetesi Logo
Asus ROG Xbox Ally X20 el konsolu tanıtıldı

Asus ROG Xbox Ally X20 el konsolu tanıtıldı

1.06.2026 22:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Asus ROG Xbox Ally X20 el konsolu tanıtıldı

Asus'un ROG Xbox Ally X el konsolunun yeni bir versiyonu tanıtıldı. Asus ROG Xbox Ally X20 daha yüksek parlaklık ve daha büyük bir ekranla geliyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

El konsolu tarafında yeni ürünler çıkartmaya devam eden Asus, yeni ROG Xbox Ally X20'yi tanıttı. Cihaz, 1.400 nit ekran parlaklığı sunmasının yanı sıra 7,4 inç boyutlarıda ve 1080p 120 Hz OLED ekrana sahip. 

Oyun deneyimini artırmak için Asus ve Xreal tarafından geliştirilen ROG Xreal R1 Edition 20 isimli bir akıllı cihaz da geliyor. Bu cihaz gözlük formunda ve cihazla oyun oynarken daha iyi bir ekran deneyimi sunuyor. 

Kullanıcılar bu gözlüğü taktıklarında 171 inçlik ve 240 Hz'lik ekrana ulaşıyorlar. 

El konsolu ayrıca AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemciye sahip. 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB PCle 4.0 NVMe depolama ile sunuluyor.

Cihazın fiyatı ise tanıtıldığı zaman açıklanmadı. 

İlgili Konular: #el konsolu #Asus #Asus ROG Xbox Ally X20

İlgili Haberler

Huawei, yeni yapay zeka odaklı sistemini tanıttı
Huawei, yeni yapay zeka odaklı sistemini tanıttı Huawei, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Innovative Data Infrastructure (IDI) Forum 2026"da kurumların yapay zekaya geçişini hızlandıracak yeni veri altyapısı çözümünü tanıttı.
Yapay zekanın iklim değişikliğinden hukuka kadar etkileri mercek altında
Yapay zekanın iklim değişikliğinden hukuka kadar etkileri mercek altında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), yapay zekanın, iklim değişikliğinden salgın ve afet yönetimine, hukuktan eğitime kadar çeşitli alanlardaki etkilerini mercek altına aldı.
Deneysel ilaç bazı pankreas kanseri türlerine sahip hastaların yaşam süresini uzatıyor
Deneysel ilaç bazı pankreas kanseri türlerine sahip hastaların yaşam süresini uzatıyor Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada ileri evre pankreas kanserlerinde kullanılan yeni deneysel ilacın, hastaların genel yaşam süresini kemoterapi yöntemlerine kıyasla belirgin biçimde uzattığı tespit edildi.