Asus ROG Xbox Ally X20 el konsolu tanıtıldı

El konsolu tarafında yeni ürünler çıkartmaya devam eden Asus, yeni ROG Xbox Ally X20'yi tanıttı. Cihaz, 1.400 nit ekran parlaklığı sunmasının yanı sıra 7,4 inç boyutlarıda ve 1080p 120 Hz OLED ekrana sahip.

Oyun deneyimini artırmak için Asus ve Xreal tarafından geliştirilen ROG Xreal R1 Edition 20 isimli bir akıllı cihaz da geliyor. Bu cihaz gözlük formunda ve cihazla oyun oynarken daha iyi bir ekran deneyimi sunuyor.

Kullanıcılar bu gözlüğü taktıklarında 171 inçlik ve 240 Hz'lik ekrana ulaşıyorlar.

El konsolu ayrıca AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemciye sahip. 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB PCle 4.0 NVMe depolama ile sunuluyor.

Cihazın fiyatı ise tanıtıldığı zaman açıklanmadı.