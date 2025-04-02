ASUS ve Xbox ortaklığı ile yeni bir el konsolu yolda
Bir süredir konuşulan ASUS ve Xbox ortaklığı ile geliştirilecek olan el konsolu, resmen geliyor.
Xbox'ın bir süredir el konsolu çıkartacağı konuşuluyordu. Bu söylentiler yavaş yavaş güçlendi ve ASUS ile kurulan ortaklık ile el konsolunun duyurusu yapıldı.
YENİ ASUS VE XBOX İMZALI EL KONSOLU DUYURULDU
El konsolu, Xbox kontrolcülerinde bulunan özel tuş yapısıyla gelecek. ASUS’un Republic of Gamers hesabından paylaşılan kısa duyuru videosunda kontrolcü ve el konsolu yer alıyor.
Hem ASUS'un hem de Xbox'ın tasarım çizgisi dikkate alınarak tasarlanan cihazın net bir çıkış tarihi ve özellikleri açıklanmadı. Ama tahminlere göre bu yeni nesil el konsolunun üretim süreci başladı ve iki yıl içinde kullanıcılara ulaşacak.
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