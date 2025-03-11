Ubisoft Oyunları Xbox'ta indirime girdi! Hangi oyunlar indirimde?

Yayınlanma: 11.03.2025 - 00:15

Güncelleme: 11.03.2025 - 00:15

Microsoft'un Xbox'ı için Ubisoft'un yayıncı indirimi başladı. 20 Mart tarihine kadar devam edeceği duyurulan indirimlerde yüzde 80'e varan indirimler var. Assassin's Creed Mirage indirimle 900 TL'den 360 TL'ye kadar düşüyor. İndirim oranı yüzde 80'e varan Assassin's Creed Odyssey ise 120 TL'ye kadar düşüyor.

XBOX'TA UBISOFT OYUNLARI İNDİRİMDE

Microsoft Store, üzerinden Ubisoft özelinde başlayan indirimlerde sevilen oyunlar ulaşılabilir fiyatlara düşüyor.

İşte indirime giren oyunlar: