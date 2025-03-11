Ubisoft Oyunları Xbox'ta indirime girdi! Hangi oyunlar indirimde?
Ubisoft oyunlarının bir kısmı Xbox kullanıcıları için indirime girdi.
Microsoft'un Xbox'ı için Ubisoft'un yayıncı indirimi başladı. 20 Mart tarihine kadar devam edeceği duyurulan indirimlerde yüzde 80'e varan indirimler var. Assassin's Creed Mirage indirimle 900 TL'den 360 TL'ye kadar düşüyor. İndirim oranı yüzde 80'e varan Assassin's Creed Odyssey ise 120 TL'ye kadar düşüyor.
XBOX'TA UBISOFT OYUNLARI İNDİRİMDE
Microsoft Store, üzerinden Ubisoft özelinde başlayan indirimlerde sevilen oyunlar ulaşılabilir fiyatlara düşüyor.
İşte indirime giren oyunlar:
|Oyunun Adı
|Normalde fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Assassin's Creed Mirage
|900 TL
|360 TL (yüzde 60)
|Assassin's Creed Valhalla Complete Edition
|1.000 TL
|250 TL (yüzde 75)
|Assassin's Creed Odyssey
|600 TL
|120 TL (yüzde 80)
|Assassin's Creed Origins
|600 TL
|90 TL (yüzde 85)
|Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition
|525 TL
|105 TL (yüzde 80)
|The Crew Motorfest
|1.300 TL
|390 TL (yüzde 70)
|The Crew 2
|1.150 TL
|345 TL (yüzde 70)
|Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Edition
|1.600 TL
|528 TL(yüzde 67)
|Far Cry 6 Deluxe Edition
|775 TL
|193,75 TL (yüzde 75)
|Far Cry 5
|600 TL
|90 TL (yüzde 85)
|For Honor
|525 TL
|78,75 TL (yüzde 85)
|Prince of Persia The Lost Crown
|1.000 TL
|500 TL (yüzde 50)
|Watch Dogs: Legion
|600 TL
|90 TL (yüzde 85)
|Watch Dogs 2
|1.300 TL
|195 TL (yüzde 85)
Etiketler: #Ubisoft #Microsoft Xbox
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