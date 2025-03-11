Ubisoft Oyunları Xbox'ta indirime girdi! Hangi oyunlar indirimde?

Ubisoft oyunlarının bir kısmı Xbox kullanıcıları için indirime girdi.

Ubisoft Oyunları Xbox'ta indirime girdi! Hangi oyunlar indirimde?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.03.2025 - 00:15

Microsoft'un Xbox'ı için Ubisoft'un yayıncı indirimi başladı. 20 Mart tarihine kadar devam edeceği duyurulan indirimlerde yüzde 80'e varan indirimler var. Assassin's Creed Mirage indirimle 900 TL'den 360 TL'ye kadar düşüyor. İndirim oranı yüzde 80'e varan Assassin's Creed Odyssey ise 120 TL'ye kadar düşüyor.

XBOX'TA UBISOFT OYUNLARI İNDİRİMDE

Microsoft Store, üzerinden Ubisoft özelinde başlayan indirimlerde sevilen oyunlar ulaşılabilir fiyatlara düşüyor.

İşte indirime giren oyunlar:

Oyunun AdıNormalde fiyatıİndirimli fiyatı
Assassin's Creed Mirage900 TL360 TL (yüzde 60)
Assassin's Creed Valhalla Complete Edition1.000 TL250 TL (yüzde 75)
Assassin's Creed Odyssey600 TL120 TL (yüzde 80)
Assassin's Creed Origins600 TL90 TL (yüzde 85)
Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition525 TL105 TL (yüzde 80)
The Crew Motorfest1.300 TL390 TL (yüzde 70)
The Crew 21.150 TL345 TL (yüzde 70)
Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Edition1.600 TL528 TL(yüzde 67)
Far Cry 6 Deluxe Edition775 TL 193,75 TL (yüzde 75)
Far Cry 5600 TL90 TL (yüzde 85)
For Honor525 TL 78,75 TL (yüzde 85)
Prince of Persia The Lost Crown1.000 TL500 TL (yüzde 50)
Watch Dogs: Legion600 TL90 TL (yüzde 85)
Watch Dogs 2 1.300 TL195 TL (yüzde 85)

Etiketler: #Ubisoft #Microsoft Xbox

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