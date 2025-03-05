Xbox Game Pass'e mart ayında gelecek oyunlar
Xbox Game Pass için mart ayının ilk yarısı eklenecek oyunlar açıklandı.
Microsoft'un Xbox Game Pass için ücretsiz getirdiği oyunların bazıları belli oldu. Game Pass'e mart ayının ilk yarısı 6 ücretsiz oyun dahil oluyor. 18 Mart'a kadar gelecek oyunlar arasında yeni çıkacak olan da var.
XBOX GAME PASS'E MART AYINDA YENİ OYUNLAR EKLENİYOR
Game Pass kütüphanesine 4 Mart'ta 71,25 TL'lik Monster Train hem konsol hem de PC için eklendi. 5 Mart'ta 85 TL'lik Galacticare yalnızca konsol için gelirken, 6 Mart'ta One Lonely Outpost konsol ve PC tarafı için geliyor.
11 Mart'ta Enter the Gungeon hem konsol hem de PC için gelirken, 13 Mart'ta Mullet Madjack geliyor. 18 Mart'ta 33 Immortals ilk günden ön izleme olarak oyunseverlere sunulacak.
Etiketler: #Xbox Game Pass #Xbox Game Pass 2025
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